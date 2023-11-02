梧棲臨港路重車輾壓路面嚴重破損 4800萬修復明年6月完工

台中市梧棲區臨港路是台中港重要聯外道路，常有重車行駛，重車輾壓致路面嚴重破損，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位到場會勘，爭取4800萬元改善道路，預計明年6月底完工。

台中市梧棲區臨港路往來車輛頻繁且多為大型車輛，路面多龜裂不平、嚴重損壞，也有路面呈現波浪狀，影響行車安全。

立法院副院長蔡其昌今天邀公路局中區養護工程分局科長蔡宜宏、台中工務段長陳俊彰、台中市議員王立任、市議員楊典忠、台中市政府建設局養護工程處隊長張少璞、梧棲區草湳里長林槐庭等人到場會勘，成功爭取公路局全額補助4800萬改善臨港路，從向上路至台灣大道段路面。

蔡其昌表示，他和團隊每周都安排會勘，解決鄉親的問題，是他這十幾年來例行的公務，今天因為台17線臨港路段，這條路因為位於台中港區，運送貨物進出的聯結車、貨櫃車及重車使用頻繁，造成道路嚴重損壞、不平整。

他說此路口也是知名景點三井outlet的門口，平日有上下班的大車，假日也有很多的民眾觀光旅遊，慢車道的部分更是住在梧棲居民出入常用到道路，這次爭取中央全額補助4800萬的經費，重新鋪設道路路面，提高安全係數，讓民眾跟用路人都可以安全的使用道路。

蔡其昌說，臨港路周邊的人行環境營造因涉及到市政府權責，需由市政府提出計畫申請，若市政府經費較不足，他長期以來都是不分黨派，會為市政府爭取中央補助預算一併來處理。

草湳里長林槐庭表示，他常接到許多民眾陳情臨港路路面破損嚴重，騎車或開車都很危險，但礙於改善經費過高難以協助，還好有副院長蔡其昌的協助邀集各單位會勘，成功爭取近5000萬的經費改善，期盼早日完工，解決鄉親的問題。