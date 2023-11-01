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為公車駕駛加薪 中市11月1日起調整公車運價

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今天起調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，但不影響民眾票價。記者陳秋雲/攝影
台中市今天起調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，但不影響民眾票價。記者陳秋雲/攝影

台中市今天起調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，適時反應客運業經營成本，但民眾乘車票價不變，差額將由市府編列預算吸收。

交通局長葉昭甫表示，台中市去年已調整公車合理營運成本及基本里程運價，但考量近期油價、基本薪資、利息及物價等外在因素，成本不斷攀升，另因公車載客數無法恢復至疫情前水準，大客車駕駛持續流失，對客運業者正常營運影響逐漸擴大。

葉昭甫強調，為使台中市客運業者永續經營市區公車路線，市府今日起調整市區公車合理營運成本及基本里程運價。同時要求客運業者承諾幫駕駛員加薪，提高駕駛員薪資水準。

葉昭甫說，先前許多公車駕駛員流向物流貨運、遊覽車客運及計程車等多種業別，交通局多次與台中市公車公會及業者依實際經營現況評估「每車公里合理營運成本」及「每延人公里基本運價」核算基礎，在市府預算編列與反映真實公車業者營運成本下取得平衡。市府也要求客運業者提高所屬駕駛員薪資水準，希望吸引更多有志民眾投入公車駕駛員行列。

交通局補充，藉調整運價提高公車從業人員薪資福利，市府也積極改善駕駛員工作環境，例如盤點路線跟場站資源，將路線端點收納到有完整盥洗、停車環境的轉運中心或調度場站，讓駕駛員享有舒適的待班環境。

另交通局積極推動並編列預算補助公車業者裝設推動「先進駕駛輔助系統」(ADAS)，減輕駕駛員工作壓力，提供更多安全保障。

公車 薪資 台中市

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