變電所饋線跳脫 彰化市晚間一度逾4千戶停電

彰化市部分地區共4022戶今天晚間突然停電，台電緊急搶修，4018戶於36分鐘後恢復供電，台電初步查明原因是電桿避雷器故障，引起彰新變電所饋線跳脫，後續加強設備線路巡檢。

彰化市下廍里、古夷里、阿夷里、中庄里部分地區今天晚間無預警停電，有民眾想剪頭髮因停電而無法理髮，便利商店則是只剩緊急照明燈，顧客不知道能否進去消費，當地派出所也因停電導致通話線路不穩，員警透露目前雖恢復供電，但感覺電壓尚未穩定。

台灣電力公司彰化區營業處說明，今天晚間6時11分因「渡船#15」電桿避雷器故障引起彰新變電所IA37饋線跳脫，造成彰化市建國北路、泰和路三段、金馬路一帶等地區共4022戶停電。

台電公司表示，經緊急派員維修，晚間6時47分已復電4018戶，共停電36分鐘，尚有4戶停電，預計晚間8時11分完成復電，對於停電造成民眾不便，台電表示歉意，後續針對設備線路加強巡檢。