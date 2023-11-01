「全台第一大鎮」竹東才稱霸1個月就丟寶座 遭草屯反超百人

南投草屯鎮自2015年起躍升為「全台第一大鎮」，但近年受少子化、台中磁吸效應等影響，人口數直直落，今年8月更遭新竹竹東超車讓出「全台最大鎮」寶座。不過9月拉鋸小贏，10月更止跌回升，再度稱霸全台，只讓竹東開心1個月。

草屯於2008年突破10萬人，但受台中磁吸效應、少子化加劇等影響，人口下滑，2015年剩9.8萬人卻也因彰化員林鎮同年升格為縣轄市，躍升為「全台第一大鎮」。近年公所雖祭出高額生育津貼，但未能帶進更多人，遭竹東鎮迎頭趕上。

根據內政部戶政司人口統計資料，南投草屯今年7月人口為9萬7011人，新竹竹東9萬6951人，草屯略勝60人；但8月人口，草屯下降至9萬6990人，竹東則增加至9萬7005人，竹東多了15人，因此超車成為「全台第一大鎮」。

不過，草屯、竹東兩鎮間人口數差距不大，9月人口數雙雙下滑，草屯該月以9萬6987人贏過竹東的9萬6980人，雖重返「全國最大鎮」寶座，但僅比竹東多7人；不料，內政部今公布10月人口統計數字，草屯穩定反超車並將差距拉大。

內政部戶政司統計，草屯在10月的人口數為9萬7027人，竹東則為9萬6925人，草屯比竹東多了102人。且因草屯上個月增加40人，是3個月來首次止跌回升，反觀竹東上個月人口仍下跌，更因少了55人，差距才瞬間被拉大到百人。