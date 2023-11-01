亞洲最大泰迪熊博物館停業怨官僚 台中市政府回應了
設在台中花博外埔園區的小熊藝術村，號稱亞洲最大泰迪熊博物館，粉專公告今天起停業，業者說無法忍受長期官僚式的回應及作法，台中市府農業局表示，廠商雖已擬定計畫，但至今未能遵期正式營運，雖經農業局洽請相關單位共同協助並提出改善方案，但至今泰迪公司仍無法具體回應相關因應方案與期程，市府站在歡迎民間投資的立場，將持續積極協助與輔導改善，盼此投資案順利進行。
台中市政府表示，為推動民間參與台中市花博外埔園區公共建設案，民國110年12月17日與「泰迪天地股份有限公司」簽訂15年合作契約，打造「小熊藝術村農創園區」，農業局依契約規定，已完成園區資產點交、用地變更與停車場建設、建物修繕、土地承租、申請交通指標、宣傳廣告與農特產品區招商說明會等事項。
農業局說明，廠商於申請階段已擬定投資計畫，包括「建物使用執照變更」及「臨時性建築物合法化」等，簽約後即應據以執行，但該公司後續卻未能依計畫書完成，至今未能遵期正式營運，雖經農業局洽請相關單位共同協助並提出改善方案，但至今泰迪公司仍無法具體回應相關因應方案與期程，市府站在歡迎民間投資的立場，將持續積極協助與輔導改善，盼此投資案順利進行。
設在台中花博外埔園區的小熊藝術村，號稱亞洲最大泰迪熊博物館，粉專公告今天起停業，許多遊客惋惜，外傳將搬到苗栗，業者說，未來有合適地點再另行公告，目前還沒有確定地點。
業者今天在粉專貼的停業公告，內容如下：
「在疫情最嚴重的時期，我們滿懷著理想和抱負來到了台中，期盼疫情過後會有更美好的未來，提供遊客更優質的場域和體驗。
但很遺憾的，我們的熱情和抱負自始至終，得不到任何公部門積極性的協助，我們無法忍受長期官僚式的回應及作法，及漫天飛舞有如雪片般的公文，館舍逢雨必漏水及使照無法變更的問題更是遲遲無法獲得解決。
場域更不是我們想像中的那般美好，儘管我們投入了數千萬的資金及空前的人力，很難想像，一個曾經是國際級的花博展館，室內居然用的是流動廁所，爭取了近兩年完全置知不理，外界的質疑和評聲，我們只能概括承受。
因此我們決定忍痛放棄了原先的夢想規劃，撤離出台中外埔花博園區，這對我們來說是個艱難和悲傷選擇,兩年的心血付之流水。僅代表小熊博物館向大家說聲抱歉，來若有適合的地點我們會再為台灣的文創發展再盡一份棉薄心力，青山常在綠水常流，後會有期，祝福每一位長期以來支持的朋友們，小熊藝術村藝術園區全體員工」。
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