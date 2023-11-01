太平蝙蝠洞步道5月崩塌 中市府封閉修復拚明年4月完工

台中太平5月連日大雨，蝙蝠洞登山步道邊坡土石崩塌，既有木棧道等設施毀損，導致步道430公尺處中斷，使用安全性已嚴重影響，中市觀光局立即封閉，準備430萬元災害金，啟動修復工程，目前已完成規畫設計，預計明年4月底前完工開放。

蝙蝠洞登山步道總長約880公尺，在太平區最負盛名、深具人文氣息的遊憩據點，因步道邊坡大多位在頭嵙山層，岩層為礫岩，植栽多為耐乾旱的淺根植物，在梅雨季易因沒有樹木、植物牢抓岩層中礫石，導致土石崩坍。

觀旅局長陳美秀說，此次災害復建工程，除修復受損的木棧道設施外，也將針對崩坍處岩壁，鋪設鍍鋅鋼線網，打入耐蝕錨釘固定，保護邊坡不因雨水入滲，造成邊坡滑動、崩塌，提升步道安全性。