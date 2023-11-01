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台中綠美圖設備工程開標 拚年底開工114年營運

中央社／ 台中1日電

台中綠美圖今天辦理特殊裝修及設備工程開標作業，共有3家廠商參與投標並順利開標；中市府建設局表示，將接續辦理評選作業，可望年底前決標、開工，預計114年開館營運。

台中市重大建設之一的綠美圖，位於水湳經貿園區，由普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作打造。

台中市政府建設局長陳大田表示，綠美圖主體建築工程預計今年底完工，接續辦理的特殊裝修及設備工程，預算約新台幣4.8億元，依圖書館與美術館特性，結合城市美學與藝術文化，設計規劃家具、裝修、水池、玻璃天花板等特色工程，完工後期待帶給民眾全新體驗。

陳大田說明，綠美圖特殊裝修及設備工程標案採最有利標，先前因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與俄烏戰爭等外在國際情勢，以及營建物價飛漲、缺工、缺料等因素影響，以致無廠商參與投標而流標。

綠美圖今天辦理特殊裝修及設備工程開標作業，陳大田表示，開標結果出爐，有3家廠商參與投標，近期將評選出最優勝廠商，以今年底開工為目標努力。

建築師 綠美圖 台中市

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