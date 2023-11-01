彰化溪州水稻病蟲害 農民善後想燒稻草除患相關單位不准
中颱小犬日前造成彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，縣議員李俊諭說，中央除了應納入天然災害救助，數十公頃的災損現在也難處理，農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，但環保單位及農業處卻說中央法規規定不能露天燒稻草，農民耽心病蟲害繼續擴大，希望政府能專案處理協助。
李俊諭表示，溪州、埤頭等地稻田水稻飛蝨、葉尾蟲的病蟲危害高達數十公頃農田，最近水稻枯黃面積不斷擴大，上周邀集縣府農業處和台中農改場專家會勘，希望能列入天然災害現金救助，專家建議農民成熟的稻穀盡快搶收，但一大片枯黃的水稻，農民希望像以往一樣燒毀，杜絕病蟲害再漫延，否則怕飛蝨、葉尾蟲等再跑到其他良田，擴大災情。
李俊諭說，雖昨天再與縣府農業處和消防局等進行協調，但相關單位表示，現今法令已不能露天燒稻草，但為了不造成病蟲害大流行，焚燒是最好的方式，難道不能專案處理嗎?
縣府農業處處長邱奕志表示，小犬颱風造成的農業災損，南彰芳苑等地因風災有水稻、落花生等受災面積都達20%，可現金救助，但溪州災損面積未達救助標準，對於部分有病蟲害的稻田，建議可以農藥等方式防治，取代燒稻草，不過若農民仍認為需要以燒毀方式防治病蟲害，依規定得於7日前提出申請，由消防局、環保局等單位評估是否核准。
邱奕志說，溪州鄉因災損而減產的稻穀，農糧署已公布可以繳交公糧收購，農民若在收割後真有減產20%以上，可申請保險理賠給付，不過需先前已登記投保的農民，基本型的保險保費是由政府負擔，一公頃可理賠一萬8千元，也和災害救助的金額相同。
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