快訊

大陸出手LISA微博帳號被炸了！只剩一串數字 Angelababy超慘下場曝光

高市新興分局偵查隊驚爆「洩密」 雄檢兵分2路搜索、帶回1警偵訊

稱柯侯朱密會「一切又回到原點」 民眾黨副秘：已無郭柯配的可能

彰化溪州水稻病蟲害 農民善後想燒稻草除患相關單位不准

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，造成稻田枯黃，縣議員李俊諭說農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，以免擴大災情。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，造成稻田枯黃，縣議員李俊諭說農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，以免擴大災情。記者林宛諭／攝影

中颱小犬日前造成彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，縣議員李俊諭說，中央除了應納入天然災害救助，數十公頃的災損現在也難處理，農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，但環保單位及農業處卻說中央法規規定不能露天燒稻草，農民耽心病蟲害繼續擴大，希望政府能專案處理協助。

李俊諭表示，溪州、埤頭等地稻田水稻飛蝨、葉尾蟲的病蟲危害高達數十公頃農田，最近水稻枯黃面積不斷擴大，上周邀集縣府農業處和台中農改場專家會勘，希望能列入天然災害現金救助，專家建議農民成熟的稻穀盡快搶收，但一大片枯黃的水稻，農民希望像以往一樣燒毀，杜絕病蟲害再漫延，否則怕飛蝨、葉尾蟲等再跑到其他良田，擴大災情。

李俊諭說，雖昨天再與縣府農業處和消防局等進行協調，但相關單位表示，現今法令已不能露天燒稻草，但為了不造成病蟲害大流行，焚燒是最好的方式，難道不能專案處理嗎?

縣府農業處處長邱奕志表示，小犬颱風造成的農業災損，南彰芳苑等地因風災有水稻、落花生等受災面積都達20%，可現金救助，但溪州災損面積未達救助標準，對於部分有病蟲害的稻田，建議可以農藥等方式防治，取代燒稻草，不過若農民仍認為需要以燒毀方式防治病蟲害，依規定得於7日前提出申請，由消防局、環保局等單位評估是否核准。

邱奕志說，溪州鄉因災損而減產的稻穀，農糧署已公布可以繳交公糧收購，農民若在收割後真有減產20%以上，可申請保險理賠給付，不過需先前已登記投保的農民，基本型的保險保費是由政府負擔，一公頃可理賠一萬8千元，也和災害救助的金額相同。

彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，造成稻田枯黃，縣議員李俊諭說農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，以免擴大災情。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，造成稻田枯黃，縣議員李俊諭說農民希望能以焚燒方式根除飛蝨、葉尾蟲等病蟲害，以免擴大災情。記者林宛諭／攝影

農民 災損 保險

延伸閱讀

彰化促銷在地水果 祭出8折批發價、提供4千份免費水果

現勘小犬颱風農作災損 後龍大豆即日起辦理現金救助金

彰化縣府側門前4.4億蓋立體停車場 有210席汽車停車位

PLG／夢想家年度口號「我無所懼」 經營台中、彰化雙主場

相關新聞

中市交通局宣布收回四方電巴經營權 13條路線全代駛

台中市交通局今天下午宣布，四方公司因經營不善及積欠員工薪資，截至今日，尚未提出停業申請，但原本經營的市區客運13條路線全...

彰化溪州水稻病蟲害 農民善後想燒稻草除患相關單位不准

中颱小犬日前造成彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，縣議員李俊諭說，中央除了應納入天然災害救助，數十公頃的災損現在也難處理，農民...

彰化縣府側門前4.4億蓋立體停車場 有210席汽車停車位

彰化縣政府規劃將現有縣府側門彰化市南郭路平面停車場改建為立體停車場案，縣長王惠美在施政報告中指出，已獲交通部核定補助4億...

天池步道修繕拚2026年完工 中央撥0.46公頃建福壽山垃圾轉運站

台中市梨山地區是國人喜愛旅遊、健行之處，天池步道老舊堪慮，今立委江啟臣等人會勘，爭取4000萬元修繕步道，力拚2026年...

台中「藝點通」App兩成會員封鎖 議員批「一點都不通」

台中市政府文化局串聯博物館與地方文化館，首創「藝點通LINE@」服務，標榜透過手機隨時掌握文化館舍的好康與活動訊息。議員...

彰濱鹿安橋銜接台61線橋下道路通車 不再繞道可省12分鐘

彰濱工業區是北彰化兩大工業區之一，工程車等大型車流量大，行經聯絡道鹿安橋車多，也讓周遭上下班時段常塞車，為解決彰濱鹿港工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。