彰化縣府側門前4.4億蓋立體停車場 有210席汽車停車位

彰化縣政府規劃將現有縣府側門彰化市南郭路平面停車場改建為立體停車場案，縣長王惠美在施政報告中指出，已獲交通部核定補助4億4457 萬元，將興建地下 1 層及地上 4 層建築，完工後，可提供 210 席小型車停車格及 523席機車格，有助改善縣府、彰基及永樂商圈停車空間不足問題。

彰化市南郭路平面車場為縣府舊宿舍用地，目前汽車格位68席、機車格位290席的平面停車場，但由於仍不能滿足周遭停車需求，縣府因此將既有平面停車場規劃為立體停車場， 估計可增加汽、機車停車容量2到3倍。目前監造設計標已經完成，縣府交通處表示，在完成設計後，即會盡速辦理土木標發包作業。

縣府交通處指出，目前縣府周邊有大量停車需求，除洽公民眾外，鄰近的彰化基督教醫院也是車位難求，至於與縣府相隔不到百公尺的永樂商圈，更因停車困難讓消費者卻步而沒落，因此，南郭路立體停車場完成後，可一併改善縣府、彰基及永樂商圈停車問題，深具效益。

縣議員楊子賢表示，樂見南郭路立體停車場案經費獲交通部核定補助，可改善周邊停車問題，但因停車量倍增，相對也會增加附近交通流量，縣府應連同彰基周邊道路，做好行車動線規劃等相關配套措施。

近年來，是彰化縣停車場興闢的大爆發，除南郭路立體停車場案獲交通部核定補助外，由前瞻基礎建設補助的3座停車場中，由彰化市公所發包的臺鐵彰化車站後站地下 1 層和地上 4 層立體停車場，預定11月啟用營運，將可提供 295席小型車停車位及 523 席機車停車位。

前瞻計畫另兩座由縣府發包的停車場，其中彰化市延平公園地下二層停車場已也完工，近期啟用，可提供汽車停車位302席、機車268席；員林市三和公園地下停車場預定明年初完工啟用，可提供汽車停車位252席、機車104席。

此外，彰化市第二停車場BOT案，迎來中友百貨彰化店，預計投資 43 億元，已在今年 8 月動土，將興建地下 4 層、地上 21 層百貨商場與停車場共構大樓，規劃 700 席汽車位及 1200 席機車位，可紓解鄰近商圈停車位不足問題。