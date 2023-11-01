天池步道修繕拚2026年完工 中央撥0.46公頃建福壽山垃圾轉運站

台中市梨山地區是國人喜愛旅遊、健行之處，天池步道老舊堪慮，今立委江啟臣等人會勘，爭取4000萬元修繕步道，力拚2026年完工；和平區公所向福壽山農場承租土地作為垃圾轉運站合約將到期，江爭取中央原委會撥用轄管0.46公頃土地，建置新的福壽山垃圾轉運站。

全國知名的天池步道深受山友喜愛，近年因天災受損嚴重，部分封閉，不少山友向江啟臣反映，盼修復重新開放。

今天上午，立法院外交及國防委員會立委江啟臣、召委廖婉汝等人到福壽山農場考察。福壽山農場場長陳相寶表示，農場同意負責工程所需設施土地取得，包含計畫書及林業及自然保育署土地使用同意書，善盡步道維護管理。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷指出，將由觀光署辦理修繕，初估經費約4000萬元，預計明年規劃設計、編列經費，後年施工，力拚2026年完工啟用。

另，有關大梨山垃圾轉運問題，江啟臣指出，大梨山地區住居與旅遊活動產生垃圾量年約2200公噸，受限於道路管制問題，垃圾清運與一般市區大不相同，當垃圾車無法上山時，需要適當的土地暫放垃圾。

目前轉運站土地，由和平區公所向福壽山農場承租土地，但距離原租約截止僅剩最後2個月。江啟臣強調，天池步道、垃圾轉運都是民眾息息相關的建設，中央、地方必須合作，才能解決問題。

福壽山農場同意，短期以一年一租方式辦理續租，中長期由中央原住民族委員會同意撥用轄管0.46公頃土地給和平區公所，公所已進行撥用程序，將來建置新的福壽山垃圾轉運站，有效解決大梨山垃圾轉運問題。