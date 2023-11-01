快訊

大陸出手LISA微博帳號被炸了！只剩一串數字 Angelababy超慘下場曝光

高市新興分局偵查隊驚爆「洩密」 雄檢兵分2路搜索、帶回1警偵訊

稱柯侯朱密會「一切又回到原點」 民眾黨副秘：已無郭柯配的可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市交通局宣布收回四方電巴經營權 13條路線全代駛

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
四方電巴勞資爭議11月7日二度協調，台中市交通局今天宣布收回四方經營權。圖／聯合報系照片
四方電巴勞資爭議11月7日二度協調，台中市交通局今天宣布收回四方經營權。圖／聯合報系照片

台中市交通局今天下午宣布，四方公司因經營不善及積欠員工薪資，截至今日，尚未提出停業申請，但原本經營的市區客運13條路線全部班次都無法發車，交通局收回經營權，並協調其它客運業者協助，暫時代駛。

交通局指出，為讓路線儘速恢復正常營運，交通局收回四方公司路線經營權，加速辦理行政程序，後續將重新公告，儘速協調其他客運業者接駛，維護乘客權益。

有關四方公司積欠駕駛員薪資問題，勞工局表示，該公司員工上月申請勞資爭議調解，66人主張雇主應給付工資及資遣費，並開立非自願離職證明等。

勞工局表示，經過協商，雙方已達成初步共識，資方同意開立非自願離職證明，至於工資、資遣費等金額，11月7日召開第二次調解會。

台中市就業服務處將協助四方公司勞工轉銜就業，勞工局視調解結果提供勞方必要協助。

勞工局 薪資 資遣

延伸閱讀

共享運具個資外洩 北市修法最重得撤銷或廢止營運許可

校園路口改行人專用號誌 王育敏：已設193處持續增加

毒蟲遇警攔查企圖逃逸 中市警噴辣椒水壓制逮人

交通改善有感 台南交通事故死亡人數較去年同期下降4%

相關新聞

中市交通局宣布收回四方電巴經營權 13條路線全代駛

台中市交通局今天下午宣布，四方公司因經營不善及積欠員工薪資，截至今日，尚未提出停業申請，但原本經營的市區客運13條路線全...

彰化溪州水稻病蟲害 農民善後想燒稻草除患相關單位不准

中颱小犬日前造成彰化縣溪州鄉水稻飛蝨病蟲害，縣議員李俊諭說，中央除了應納入天然災害救助，數十公頃的災損現在也難處理，農民...

彰化縣府側門前4.4億蓋立體停車場 有210席汽車停車位

彰化縣政府規劃將現有縣府側門彰化市南郭路平面停車場改建為立體停車場案，縣長王惠美在施政報告中指出，已獲交通部核定補助4億...

天池步道修繕拚2026年完工 中央撥0.46公頃建福壽山垃圾轉運站

台中市梨山地區是國人喜愛旅遊、健行之處，天池步道老舊堪慮，今立委江啟臣等人會勘，爭取4000萬元修繕步道，力拚2026年...

台中「藝點通」App兩成會員封鎖 議員批「一點都不通」

台中市政府文化局串聯博物館與地方文化館，首創「藝點通LINE@」服務，標榜透過手機隨時掌握文化館舍的好康與活動訊息。議員...

彰濱鹿安橋銜接台61線橋下道路通車 不再繞道可省12分鐘

彰濱工業區是北彰化兩大工業區之一，工程車等大型車流量大，行經聯絡道鹿安橋車多，也讓周遭上下班時段常塞車，為解決彰濱鹿港工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。