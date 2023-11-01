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中市交通局宣布收回四方電巴經營權 13條路線全代駛
台中市交通局今天下午宣布，四方公司因經營不善及積欠員工薪資，截至今日，尚未提出停業申請，但原本經營的市區客運13條路線全部班次都無法發車，交通局收回經營權，並協調其它客運業者協助，暫時代駛。
交通局指出，為讓路線儘速恢復正常營運，交通局收回四方公司路線經營權，加速辦理行政程序，後續將重新公告，儘速協調其他客運業者接駛，維護乘客權益。
有關四方公司積欠駕駛員薪資問題，勞工局表示，該公司員工上月申請勞資爭議調解，66人主張雇主應給付工資及資遣費，並開立非自願離職證明等。
勞工局表示，經過協商，雙方已達成初步共識，資方同意開立非自願離職證明，至於工資、資遣費等金額，11月7日召開第二次調解會。
台中市就業服務處將協助四方公司勞工轉銜就業，勞工局視調解結果提供勞方必要協助。
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