彰濱鹿安橋銜接台61線橋下道路通車 不再繞道可省12分鐘

彰濱工業區是北彰化兩大工業區之一，工程車等大型車流量大，行經聯絡道鹿安橋車多，也讓周遭上下班時段常塞車，為解決彰濱鹿港工業區車流集中至鹿工路問題，彰化縣政府斥資1.1億元完成闢建鹿安橋(彰30)銜接西濱快速公路橋下道路，今天舉辦通車典禮。

彰化縣長王惠美說，彰濱鹿港區是兼具工業生產、研究發展、休憩觀光等多功能的大型工業區，過去彰濱鹿港工業區往來只有一條道路，造成上下班尖峰時段交通壅塞，地方爭取下，2015年工業區南側的鹿安橋啟用，卻無法直接銜接西濱快速公路，在中央及地方齊心協力下，終於完成闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路，通車後對地方發展、節能減碳都有幫助。

立法委員陳秀寳表示，王縣長、鹿港鎮長及彰濱廠協會都非常重視彰濱工業區附近的交通問題，經過大家多方的努力，籌措鹿安橋銜接西濱快速公路道路工程的預算，終於有今日的成果，改善彰濱工業區附近的交通環境。

交通部公路局中區養護工程分局長謝俊雄表示，為了解決技術、環評問題，多次場勘後，採用銜接台61線南下車道的方案，可節省12分鐘的車程，未來民眾上了交流道之後，南來北往會更加順暢、便捷。