市政路二期工程招標成功 中市府拚今年決標、明年開工

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第1標去年9月動工，預計2024年底完工，歷經兩次流標，提升預算至近30億，卻又流標1次，建設局再次上網招標，今順利招標成功。建設局表示，市政路延伸採最有利標方式，接下來將由評選委員會，遴選出優良廠商，盼今年順利決標，明年順利開工。

市政路第2標工程(安和路至環中路)需橫跨筏子溪、繞過高鐵、國道一號、台74線，技術難度高，加上工料雙漲，廠商投標意願低，兩度流標；建設局調整預算，增加至近30億，技術問題已克服，10月再次上網招標，今開標，因僅有1家廠商，未達法定標準，3度流標，當天再度上網招標，今開標順利成功。

建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中市重要道路，目前第1標安和路以西路段，如火如荼進行中，工程進度約26%；第2標安和路以東至環中路段，今也傳出好消息，期盼今年順利決標，明年如期開工。

陳大田也提到，第2標工程因需「跨越筏子溪、穿越高速鐵路及國道中山高速公路」，全段工程施作艱辛不易，對建設局而言是一項重大挑戰及任務，未來也將全力以赴完成這項工程，為台中市民提供更便捷的交通環境。

建設局說明，市政路延伸採最有利標方式，由採購評選委員會，遴選出優良廠商，預計近日辦採購評選，期盼市政路延伸計畫順利成功。

台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺，含用地所需費用近70億元；第1標工程(工業區一路至安和路段)全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，去年9月底開工，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，預計2024年底完工。