快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

市政路二期工程招標成功 中市府拚今年決標、明年開工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
市政路為台中重要道路，工程分2標施作。第1標預計2024年底完工，第2標3度流標後，今順利招標成功，力拚明年開工。記者劉柏均／攝影
市政路為台中重要道路，工程分2標施作。第1標預計2024年底完工，第2標3度流標後，今順利招標成功，力拚明年開工。記者劉柏均／攝影

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第1標去年9月動工，預計2024年底完工，歷經兩次流標，提升預算至近30億，卻又流標1次，建設局再次上網招標，今順利招標成功。建設局表示，市政路延伸採最有利標方式，接下來將由評選委員會，遴選出優良廠商，盼今年順利決標，明年順利開工。

市政路第2標工程(安和路至環中路)需橫跨筏子溪、繞過高鐵、國道一號、台74線，技術難度高，加上工料雙漲，廠商投標意願低，兩度流標；建設局調整預算，增加至近30億，技術問題已克服，10月再次上網招標，今開標，因僅有1家廠商，未達法定標準，3度流標，當天再度上網招標，今開標順利成功。

建設局長陳大田表示，市政路延伸串聯七期重劃區及工業區，是台中市重要道路，目前第1標安和路以西路段，如火如荼進行中，工程進度約26%；第2標安和路以東至環中路段，今也傳出好消息，期盼今年順利決標，明年如期開工。

陳大田也提到，第2標工程因需「跨越筏子溪、穿越高速鐵路及國道中山高速公路」，全段工程施作艱辛不易，對建設局而言是一項重大挑戰及任務，未來也將全力以赴完成這項工程，為台中市民提供更便捷的交通環境。

建設局說明，市政路延伸採最有利標方式，由採購評選委員會，遴選出優良廠商，預計近日辦採購評選，期盼市政路延伸計畫順利成功。

台中市政路延伸工程推動17年，全長1950公尺，含用地所需費用近70億元；第1標工程(工業區一路至安和路段)全長約750公尺、路寬60公尺，斥資22.7億元，去年9月底開工，包含安和路上協和一橋改建、滯洪箱涵新建及東大溪箱涵施作，預計2024年底完工。

市政路為台中重要道路，工程分2標施作。第1標預計2024年底完工，第2標3度流標後，今順利招標成功，力拚明年開工。記者劉柏均／攝影
市政路為台中重要道路，工程分2標施作。第1標預計2024年底完工，第2標3度流標後，今順利招標成功，力拚明年開工。記者劉柏均／攝影

台中市 重劃區 國道

延伸閱讀

市政路延伸二期預算近30億「今卻3度流標」 中市府曝原因

江啟臣爭取中央補助台中東豐快 國發會規劃國土署生活圈計畫支應

台灣大道與惠中、文心路口改善照明 照亮行人夜間通行

中市海線「首座」寵物專區啟用 陪毛小孩迎風看夕陽

相關新聞

四方電巴傳結束？ 中市府：13條路線已找客運接手

傳出「四方客運」結束營業？台中市交通局長葉昭甫表示尚未接獲業者通知，不過四方經營的13條路線，本月都由其他公車業者代駕，...

玉山國家公園宣布進入乾旱季 各山屋平均儲水只剩一半

玉山國家公園宣布園區進入乾旱季節，各山屋目前大分山屋及大水窟山屋未有儲水，排雲山莊及圓峰山屋儲水量稍微偏低外，其餘山屋儲...

市政路二期工程招標成功 中市府拚今年決標、明年開工

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第1標去年9月動工，預計2024年底完工，歷經兩次流標，提升預算至近30億，...

校園路口改行人專用號誌 王育敏：已設193處持續增加

行人遭撞事件層出不窮，台中市議員林祈烽、施志昌質詢中要求市府跨部門協調，促成校園周邊路口改行人專用時相或早開時相，維護學...

影／59歲男右肝切除前拜媽祖 今捐2000萬謝浩天宮大庄媽

59歲賴姓冠佑被檢查出肝腫瘤約15公分大，肝癌第三期，童綜合醫院建議擴大右肝切除手術，他術前和家人到醫院附近的浩天宮大庄...

同是眷村 台中審計新村網紅熱點、清水園區破舊令人唏噓

民進黨中市議員楊典忠今質詢指出，市區的審計新村、光復新村活化成台中市亮點，但清水眷村文化園區「只有保溫」、「久了就變得難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。