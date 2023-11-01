四方電巴傳結束？ 中市府：13條路線已找客運接手

傳出「四方客運」結束營業？台中市交通局長葉昭甫表示尚未接獲業者通知，不過四方經營的13條路線，本月都由其他公車業者代駕，已作最壞打算。

而一名四方客運駕駛員表示，應該還不算結束營業，因為還有一條東海大學接駁車還在行駛，不過，四方客運二個停車場場租未繳，都已遭斷水電，車子出不來，已很難經營下去，勞資預計11月7日再次調解。

四方客運積欠薪資，駕駛員10月17日罷駛，市府商請其他客運業者代駕，另協助駕駛員轉職到其他客運業。

一名四方客運駕駛員則表示，目前四方客運還有東海大學校園接駁車營業中。不過，四方客運位在宜寧停車場及東山停車場因欠場租，已遭斷水斷電，車輛只進不出。

據了解，四方公司有60名駕駛員，7名駕駛員轉任至其他客運，但四方客運未提供駕駛員非志願離職證明書，且11月5日未給薪就積欠2個月薪水，勞工局協助持續與四方客運調解，不少駕駛觀望，預計11月7日再次調解。

四方客運公司日前回應將縮小營業規模，減少人力，公司方未正式宣布下一步計劃。