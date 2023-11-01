快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／59歲男右肝切除前拜媽祖 今捐2000萬謝浩天宮大庄媽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
賴冠佑（右四）右肝切除手術前曾拜媽祖，他今天捐2000萬給台中浩天宮大庄媽。圖／童綜合醫院提供
賴冠佑（右四）右肝切除手術前曾拜媽祖，他今天捐2000萬給台中浩天宮大庄媽。圖／童綜合醫院提供

59歲賴姓冠佑被檢查出肝腫瘤約15公分大，肝癌第三期，童綜合醫院建議擴大右肝切除手術，他術前和家人到醫院附近的浩天宮大庄媽拜媽祖求保佑，術後復原良好，他今天再度到浩天宮，捐出2000萬元謝媽祖，也祈求媽祖保佑童綜合醫院所有醫護人員。

賴冠佑每年都定期健康檢查，今年健康檢查時發現肝指數過高，檢查後發現右肝有腫瘤，切片確診為惡性腫瘤，他四處尋求最適合的治療方式，經由前立委陳杰介紹到童綜合醫院治療。

童醫院一般外科余積琨醫師診察，電腦斷層等相關檢查，發現肝腫瘤約15公分大(肝癌第三期)，腫瘤位置險峻靠近血管，若手術有高度肝衰竭風險，他和家人相信童醫院醫療團隊，決定做擴大右肝切除手術，術後復原良好，術後住院20天返家休養。

手術前，他與妻心情忐忑不安，余積琨醫師與護理人員關懷時告知若有信仰上需求，可到鄰近童綜合醫院的浩天宮大庄媽參拜，祈求神明庇佑讓手術順利。

他與妻為求心靈安定，術前到大庄媽參拜祈求，手術順利後出院至今4個月，身體狀況良好且生活不受影響，他為感謝媽祖並為了讓信徒有更優質的參拜環境，今天捐贈2000萬元給浩天宮，也祈求媽祖保佑童綜合醫院所有醫護人員。浩天宮主委陳啟賀率管委會委員、重建委員會委員、前彰化市市長溫國銘、童綜合醫院童瑞龍副董事長、李博仁副院長與余積琨醫師等人到場觀禮見證。

賴冠佑表示，他很感謝童醫院余積琨醫師精湛的手術，和所有醫護人員悉心照護，讓身體能迅速恢復正常，也感念梧棲在地大庄媽祖的慈悲與庇佑，讓自己手術與住院期間有其精神寄託，有信心與毅力撐過所有的苦痛。

手術 媽祖 腫瘤 肝癌

延伸閱讀

影／柯文哲參拜蘆洲參拜 幫立委參選人拉聲勢

睽違3年！西螺太平媽遶境復辦 9天8夜進香路線曝光

郭台銘板橋拜媽祖 祈求三件事

衝浪媽祖剪黏馬賽克作品 嘉縣朴子藝術公園展出

相關新聞

四方電巴傳結束？ 中市府：13條路線已找客運接手

傳出「四方客運」結束營業？台中市交通局長葉昭甫表示尚未接獲業者通知，不過四方經營的13條路線，本月都由其他公車業者代駕，...

玉山國家公園宣布進入乾旱季 各山屋平均儲水只剩一半

玉山國家公園宣布園區進入乾旱季節，各山屋目前大分山屋及大水窟山屋未有儲水，排雲山莊及圓峰山屋儲水量稍微偏低外，其餘山屋儲...

市政路二期工程招標成功 中市府拚今年決標、明年開工

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第1標去年9月動工，預計2024年底完工，歷經兩次流標，提升預算至近30億，...

鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元 肉包、芋丸、三絲捲上桌

彰化知名小吃宴「鹿溪宴」」將在11月25、26日登場，今年物價上漲，但每桌4千元就可吃到19道美食，菜單包括烏魚子、蒲燒...

校園路口改行人專用號誌 王育敏：已設193處持續增加

行人遭撞事件層出不窮，台中市議員林祈烽、施志昌質詢中要求市府跨部門協調，促成校園周邊路口改行人專用時相或早開時相，維護學...

影／59歲男右肝切除前拜媽祖 今捐2000萬謝浩天宮大庄媽

59歲賴姓冠佑被檢查出肝腫瘤約15公分大，肝癌第三期，童綜合醫院建議擴大右肝切除手術，他術前和家人到醫院附近的浩天宮大庄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。