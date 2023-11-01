影／59歲男右肝切除前拜媽祖 今捐2000萬謝浩天宮大庄媽

59歲賴姓冠佑被檢查出肝腫瘤約15公分大，肝癌第三期，童綜合醫院建議擴大右肝切除手術，他術前和家人到醫院附近的浩天宮大庄媽拜媽祖求保佑，術後復原良好，他今天再度到浩天宮，捐出2000萬元謝媽祖，也祈求媽祖保佑童綜合醫院所有醫護人員。

賴冠佑每年都定期健康檢查，今年健康檢查時發現肝指數過高，檢查後發現右肝有腫瘤，切片確診為惡性腫瘤，他四處尋求最適合的治療方式，經由前立委陳杰介紹到童綜合醫院治療。

童醫院一般外科余積琨醫師診察，電腦斷層等相關檢查，發現肝腫瘤約15公分大(肝癌第三期)，腫瘤位置險峻靠近血管，若手術有高度肝衰竭風險，他和家人相信童醫院醫療團隊，決定做擴大右肝切除手術，術後復原良好，術後住院20天返家休養。

手術前，他與妻心情忐忑不安，余積琨醫師與護理人員關懷時告知若有信仰上需求，可到鄰近童綜合醫院的浩天宮大庄媽參拜，祈求神明庇佑讓手術順利。

他與妻為求心靈安定，術前到大庄媽參拜祈求，手術順利後出院至今4個月，身體狀況良好且生活不受影響，他為感謝媽祖並為了讓信徒有更優質的參拜環境，今天捐贈2000萬元給浩天宮，也祈求媽祖保佑童綜合醫院所有醫護人員。浩天宮主委陳啟賀率管委會委員、重建委員會委員、前彰化市市長溫國銘、童綜合醫院童瑞龍副董事長、李博仁副院長與余積琨醫師等人到場觀禮見證。

賴冠佑表示，他很感謝童醫院余積琨醫師精湛的手術，和所有醫護人員悉心照護，讓身體能迅速恢復正常，也感念梧棲在地大庄媽祖的慈悲與庇佑，讓自己手術與住院期間有其精神寄託，有信心與毅力撐過所有的苦痛。