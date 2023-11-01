影／同名姊妹站 台鐵局日南站與日本JR九州日南站締結互惠

台鐵局日南站與日本JR九州日南站今天簽約締結為姊妹車站，這是台鐵第5個與日本鐵道締結的同名車站，台鐵局台中運務段長蘇鎮霖表示，日後會為雙方車站的鐵道票券交換或是旅遊優惠措施，再深入討論和配合。

九州旅客鐵道株式會社(簡稱JR九州)日南線位於宮崎縣，全長88.9公里，全線共27個車站，是知名觀光列車「海幸山幸」主要運行路線，沿途海線風光美。JR九州日南車站是於西元1941年開業，至今有82年歷史。

台鐵局日南車站在台中市大甲區，西元1922年10月30日落成啟用，悠久歷史和風格獨具的木造車站建築而聞名，建築保存狀態良好，列為台中市市定古蹟車站，已有101年歷史。

台鐵局日南車站與JR九州日南車站今天在大甲日南車站站前廣場辦理姊妹車站締結典禮，台日雙方都派代表簽約，台鐵台中運務段長蘇鎮霖表示，締結為姊妹車站，日後會為雙方車站的鐵道票券交換或是旅遊優惠措施，再深入討論和配合。

這是台鐵局第5個與日本鐵道締結的同名車站，促進台日間的鐵道文化等交流，也希望帶動雙方鐵道觀光，促進地方發展；另4個同名車站為關山站、岡山站、松山站和彰化田中站。

日本宮崎縣副知事佐藤弘之日前率團拜會台中市政府，交流交通、文化、觀光等議題，台中市副市長王育敏說，台中市大甲區與宮崎縣日南市都有同名的「日南車站」締盟成姊妹車站，也是台中市首座日本姊妹車站，盼藉此增進雙方情誼，拓展兩地觀統交流。