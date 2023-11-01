快訊

粉絲錯愕！台中亞洲最大「小熊博物館」突宣布停業 經營2年被一事壓垮

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山國家公園宣布進入乾旱季 各山屋平均儲水只剩一半

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園大水窟山屋的儲水少，所幸大水窟池水還充足，只是上周已見下降的情況。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園大水窟山屋的儲水少，所幸大水窟池水還充足，只是上周已見下降的情況。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園宣布園區進入乾旱季節，各山屋目前大分山屋及大水窟山屋未有儲水，排雲山莊及圓峰山屋儲水量稍微偏低外，其餘山屋儲水量雖有儲水，但大多僅50%存量，預估未來屬於漸進旱季，上星期大水窟池水已出現偏少的面貌，籲山友做好登山用水計畫。

玉山國家公園表示，以往都在冬季枯水期提前派員巡查各山屋的儲水情況，同時對到訪遊客進行節水呼籲，加上近來到訪山區旅遊人數不減反增，面對全年到訪約70、80萬遊客的需求，呼籲高海拔地區沒有自來水，民眾上山輕簡飲食，避免炊煮、洗滌。

玉管處指出，去年水情不樂觀，近期陸續派員到水源地整理儲水設施外，也檢查引水管線，以維持水源，以排雲山莊來說，昨天蓄水桶水源水量減少，已啟動抽水供應，大分山屋已無水，但可至大分吊橋下取水；圓峰山屋儲水剩40%，大水窟山屋的儲水少，所幸大水窟池水還充足，只是上周已見下降的情況。

此外，玉山園區以往經驗的每年下雨天數跟雨量都很少，經查園區內各個山屋蓄水塔雖維持50%，但進水狀況不佳，還請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並謹慎及酌量使用，避免遇到無水可用的險境；入山更要小心用火，避免周邊還有乾枯的落葉和枝條，備好滅火水源，以備不時之需。

玉山各山屋儲水量偏低，大多僅50%存量，圓峰山屋水塔水位只剩40%。圖／玉山國家公園提供
玉山各山屋儲水量偏低，大多僅50%存量，圓峰山屋水塔水位只剩40%。圖／玉山國家公園提供
玉山各山屋儲水量偏低，大多僅50%存量，籲山友做好登山用水計畫。圖／玉山國家公園提供
玉山各山屋儲水量偏低，大多僅50%存量，籲山友做好登山用水計畫。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 山友 雨量

延伸閱讀

台南鄉親快儲水！4行政區11月2日起將停水降壓19小時

巴西亞馬遜乾旱 60城市逾60萬人生活告急

快儲水！桃園龜山明9點起停水 影響4564戶「範圍看這裡」

真的很值得！日本山屋初體驗「 妙高火打與高谷池秋色」 開箱驚呼：太高級

相關新聞

四方電巴傳結束？ 中市府：13條路線已找客運接手

傳出「四方客運」結束營業？台中市交通局長葉昭甫表示尚未接獲業者通知，不過四方經營的13條路線，本月都由其他公車業者代駕，...

玉山國家公園宣布進入乾旱季 各山屋平均儲水只剩一半

玉山國家公園宣布園區進入乾旱季節，各山屋目前大分山屋及大水窟山屋未有儲水，排雲山莊及圓峰山屋儲水量稍微偏低外，其餘山屋儲...

市政路二期工程招標成功 中市府拚今年決標、明年開工

市政路延伸為中市府重點工程之一，分2標施作，第1標去年9月動工，預計2024年底完工，歷經兩次流標，提升預算至近30億，...

鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元 肉包、芋丸、三絲捲上桌

彰化知名小吃宴「鹿溪宴」」將在11月25、26日登場，今年物價上漲，但每桌4千元就可吃到19道美食，菜單包括烏魚子、蒲燒...

校園路口改行人專用號誌 王育敏：已設193處持續增加

行人遭撞事件層出不窮，台中市議員林祈烽、施志昌質詢中要求市府跨部門協調，促成校園周邊路口改行人專用時相或早開時相，維護學...

影／59歲男右肝切除前拜媽祖 今捐2000萬謝浩天宮大庄媽

59歲賴姓冠佑被檢查出肝腫瘤約15公分大，肝癌第三期，童綜合醫院建議擴大右肝切除手術，他術前和家人到醫院附近的浩天宮大庄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。