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玉山國家公園宣布進入乾旱季 各山屋平均儲水只剩一半
玉山國家公園宣布園區進入乾旱季節，各山屋目前大分山屋及大水窟山屋未有儲水，排雲山莊及圓峰山屋儲水量稍微偏低外，其餘山屋儲水量雖有儲水，但大多僅50%存量，預估未來屬於漸進旱季，上星期大水窟池水已出現偏少的面貌，籲山友做好登山用水計畫。
玉山國家公園表示，以往都在冬季枯水期提前派員巡查各山屋的儲水情況，同時對到訪遊客進行節水呼籲，加上近來到訪山區旅遊人數不減反增，面對全年到訪約70、80萬遊客的需求，呼籲高海拔地區沒有自來水，民眾上山輕簡飲食，避免炊煮、洗滌。
玉管處指出，去年水情不樂觀，近期陸續派員到水源地整理儲水設施外，也檢查引水管線，以維持水源，以排雲山莊來說，昨天蓄水桶水源水量減少，已啟動抽水供應，大分山屋已無水，但可至大分吊橋下取水；圓峰山屋儲水剩40%，大水窟山屋的儲水少，所幸大水窟池水還充足，只是上周已見下降的情況。
此外，玉山園區以往經驗的每年下雨天數跟雨量都很少，經查園區內各個山屋蓄水塔雖維持50%，但進水狀況不佳，還請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並謹慎及酌量使用，避免遇到無水可用的險境；入山更要小心用火，避免周邊還有乾枯的落葉和枝條，備好滅火水源，以備不時之需。
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