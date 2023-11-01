彰化芳苑鄉民上街 抗議工廠惡臭

彰化縣芳苑鄉200多名鄉民昨到普盛生技琦玉廠門口，抗議廠區回收家禽羽毛再利用飄散屍臭味，影響5村居民生活，臭到國小學童無心上課，連署陳情，鄉公所、鄉農會和芳苑鄉村長聯誼會都要求遷廠。普盛陳姓負責人說，當地有「環保蟑螂」索求無度，他不會理會，廠區早已清空。環保局限期11月12日前清運完畢。

「拒絕惡臭，縣長主持公道！」200多名芳苑鄉民喊口號。鄉農會總幹事謝介民帶頭抗議。謝指出，普盛琦玉廠回收死雞死鴨羽毛，美其名資源回收再利用，製程惡臭讓居民吃不下飯。

廠區周邊的路上國小60名學童也到場，總務主任黃志偉帶隊校外教學。黃志偉說，工廠開工1年多，惡臭讓師生戴口罩上課，小朋友說「營養午餐吃到吐出來」。

鄉長林保玲表示，普盛原本在台中市，被抗議就遷來芳苑鄉，長期空汙欺負偏鄉民眾，學童來向「鄉長阿嬤」陳情，讓人鼻酸。前立委鄭汝芬表態，希望工廠遷離，不要汙染偏鄉。

芳苑鄉三成村長謝東說，臭味汙染三成、路上、頂廍、路平、福榮5村，連大城鄉上山村都聞得到，不必改善了，「搬走卡實在」。

環保局表示，已開罰13次、罰金累計548.1萬元，限期在11月12日前清運完畢，若屆時未清空，環保局13日將代為清運，事後向廠商求償。農業處表示，普盛琦玉廠違反特定農業區農牧用地使用，7月28日發文廢止畜牧設施容許使用許可，移請地政處裁罰。