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推戰船比攻城 投市邀戰國姓

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
「國姓搶成功」活動下周登場，「推戰船」活動報名秒殺。本報資料照片
「國姓搶成功」活動下周登場，「推戰船」活動報名秒殺。本報資料照片

南投縣國姓鄉「國姓搶成功」活動11月10至12日登場，象徵團結的「推戰船競賽」不僅是當地盛事，更是客庄指標活動，民眾爭相組隊參加，南投縣8鄉鎮市公所參戰，南投市長張嘉哲指名挑戰國姓鄉長邱美玲率領的地主隊，戰況可期。

921地震後為重振地方產業，開始推動「搶成功」活動，結合客家11月平安收冬戲所辦的祈福祭典，2001年開辦至今超過20年，已升級成國內指標性客庄慶典。

公所表示，「推戰船」考驗體力、腿力及團結，1人擔任旗杆手，其餘隊員推動載有鄭成功塑像的三輪車，達定位後得快跑和爬繩網，先爬上城門奪旗者獲勝；一連3天舉行賽事，冠軍獎金6萬元；今年新增多項趣味競賽，還有客語流行歌比賽、彩繪成功公仔等。

南投 地震 鄭成功 張嘉哲

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