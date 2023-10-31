快訊

李四端問蕭美琴是「副手優先名單的優先之上」？賴清德：你可以這樣講

雙北達成共識！中和公館線延伸國父紀念館 鐵道局晚間回應了

金馬影后驚曝「已交代後事」不畏死亡 火化後長眠地曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潭雅神工業廠商協進會10歲了 盧秀燕：台中GDP成長全國居冠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚出席潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，感謝協進會為產業發展及升級打拼，讓世界看見台中智慧機械產業實力。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今晚出席潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，感謝協進會為產業發展及升級打拼，讓世界看見台中智慧機械產業實力。記者林佩均／攝影

今晚7點多，潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，台中市盧秀燕致詞指出，經濟部統計台中市有九項指標全國第一，台中市目前GDP成長全國第一，感謝協進會為產業發展及升級打拼，讓世界看見台中智慧機械產業實力。

盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、周永鴻等人出席餐會，盧秀燕表示，台中市目前GDP(經濟成長率)成長是全國第一，台中市國際會展中心興建中，一期預計後年開幕使用，二期若興建完成，將成為全台最大會展中心，預計可容納五千個單位，就地台中舉辦，無須舟車勞頓。

盧指出，投資台中盛況持續進行，截至今年10月底，包含民間投資、促參及投資三大方案，其中最能代表一個城市產業擴廠動能的指標-投資台灣三大方案台中家數285家全國第一，總投資金額達3316億元，創造超過2萬3千個工作機會。

經發局表示，依經濟部統計處調查數據顯示，今年第3季台中創下9項經濟指標奪冠成績，製造業呈現穩定成長趨勢，各項經濟指標呈現蓬勃發展趨勢。

經發局推動「特定工廠登記」制度，截至去年3月21日止，總計受理相關申請案件計1萬170件，全國居冠。

盧秀燕 台中市

延伸閱讀

台中購物節5天登錄17.8億 攻占APP商店排行榜第一

台中購物節超夯！5天登錄17.8億 盧秀燕：較去年多一倍

AIT處長邀共賞爵士樂 盧秀燕返1920年代大跳「搖擺舞」

影／台74線草湖交流道終通車 盧秀燕曝130名地主全徵收秘訣

相關新聞

潭雅神工業廠商協進會10歲了 盧秀燕：台中GDP成長全國居冠

今晚7點多，潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，台中市長盧秀燕致詞指出，經濟部統計台中市有九項...

「六都肥胖排行榜」台中拿第二 議員要求提振運動風氣

台中市有美食之都稱號，台中市議員今天指出，根據體育署公布的年度運動現況調查報告，台中人過重、肥胖人口比例高達42.3%，...

快存水！台中海線這幾里今停水 周四還有第二波共17個村里

自來水公司大甲營運所為提升供水品質，辦理大甲所小區管網漏水檢查，管線設備更換作業。停水區域如下：

夢幻路線將復駛！中巴865路公車重返中橫 最快11月恢復通行

中橫便道因九二一地震中斷24年，卻是梨山居民往返重要聯外道路，立法委員江啟臣長期推動中橫復建，今上山會勘宣布，行經中橫中...

台中汰換14萬套課桌椅卻年編1千萬預算 議員轟要花31年完成

台中市國中小共24萬名學生，使用超過10年或不堪使用需汰換的課桌椅約14萬套。民進黨議員江肇國表示，中市汰換14萬套課桌...

議員質詢彰化長青卡搭客運、火車折抵費用差很大 縣府評估調整

彰化縣65歲以上長輩每月都有1000元額度的長青幸福卡可以使用，目前已發卡14萬張，彰化縣議會今天定期會，彰化縣議員陳銌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。