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潭雅神工業廠商協進會10歲了 盧秀燕：台中GDP成長全國居冠
今晚7點多，潭雅神工業廠商協進會舉行「十周年會員大會暨第六屆理監事選舉」，台中市長盧秀燕致詞指出，經濟部統計台中市有九項指標全國第一，台中市目前GDP成長全國第一，感謝協進會為產業發展及升級打拼，讓世界看見台中智慧機械產業實力。
盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、周永鴻等人出席餐會，盧秀燕表示，台中市目前GDP(經濟成長率)成長是全國第一，台中市國際會展中心興建中，一期預計後年開幕使用，二期若興建完成，將成為全台最大會展中心，預計可容納五千個單位，就地台中舉辦，無須舟車勞頓。
盧指出，投資台中盛況持續進行，截至今年10月底，包含民間投資、促參及投資三大方案，其中最能代表一個城市產業擴廠動能的指標-投資台灣三大方案台中家數285家全國第一，總投資金額達3316億元，創造超過2萬3千個工作機會。
經發局表示，依經濟部統計處調查數據顯示，今年第3季台中創下9項經濟指標奪冠成績，製造業呈現穩定成長趨勢，各項經濟指標呈現蓬勃發展趨勢。
經發局推動「特定工廠登記」制度，截至去年3月21日止，總計受理相關申請案件計1萬170件，全國居冠。
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