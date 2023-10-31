「六都肥胖排行榜」台中拿第二 議員要求提振運動風氣

台中市有美食之都稱號，台中市議員今天指出，根據體育署公布的年度運動現況調查報告，台中人過重、肥胖人口比例高達42.3%，僅次於台南，居六都第2，要求提振運動風氣。

台中市議會今天召開定期會文教業務質詢，國民黨籍台中市議員陳文政依據教育部體育署公布「111年運動現況調查案結案報告」，他指出，民國106年台中市BMI過重和肥胖人口比例，僅有32.9%；爾後連年升高，民國111年已高達42.3%，成為六都第2胖，也高於全國平均40.9%。

民進黨籍台中市議員張芬郁指出，運動局預算每年近新台幣30億元，但市民規律運動的人口比率未達標，居六都第5，導致BMI分類屬於過重或肥胖的比率年年增高至42.3%，要求運動局提振運動風氣。

運動局長李昱叡答詢時表示，111年度的運動現況調查期間，往前推算1至1.5年剛好是國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫時期，推測可能是市民減少群聚，避免外出活動，才讓體重調查數據增加。