中市驚傳國中生舞槍、嗆師惹議 民代：加強校園安全網

台中驚傳某國三生持空氣槍鬧事，共6名學生遭警方帶回。市議員林祈烽認為，該生已在校內嗆校長等教職人員，若有更激烈衝突發生，誰能保護校內教職人員？市議員蔡耀頡則說，屢聞學生遭脅迫的事件，是否校園防護網啟動不夠迅速？或量能不足？副市長王育敏說，校方已啟動三級輔導，應再從多方面考量孩子需求，能如何導正行為；教育局長蔣偉民也表示，會研議架構相關保護機制。

台中有國三生在校多偏差行為，已滿9大過，經決議無法參加畢業旅行，昨休假未進校，怎料他竟教唆學弟持空氣槍、伸縮型手電筒，在校外追擊其他學生；校方表示，後續會配合警方調查，持續輔導該生。

林祈烽說，當一名學生行為嚴重偏差，甚至累積到九大過，當校方、家長都無能為力時，教育局是否有其他防範配套，可以輔導這位學生？該校教職員甚至遭受學生辱罵、威脅，台灣若無槍枝管制，就易有真槍出現，應優先保障教育人員安全。

王育敏說，現在對於未成年孩子，要走少年輔導，孩子家庭、校方都要納入評估；現在已啟動司法，該學生會接受相關輔導。

蔣偉民說，已啟動三級輔導機制，會盡責教導每位學生，未來也會加強輔導機制，防止類似狀況再發生。

蔡耀頡說，當發生類似校園霸凌問題時，校方須走調查機制，但調查期間，行政程序上卻無額外保護機制，甚至部分案件涉及校外人士，更難掌握安全狀況，市府應擬定相關措施，積極保護事件關係人。