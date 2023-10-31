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台中汰換14萬套課桌椅卻年編1千萬預算 議員轟要花31年完成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員江肇國今將早期木製課桌椅及可調整高度的新式課桌椅搬到議會上，要求台中市副市長王育敏、教育局長蔣偉民親自坐坐看。記者余采瀅／攝影
台中市議員江肇國今將早期木製課桌椅及可調整高度的新式課桌椅搬到議會上，要求台中市副市長王育敏、教育局長蔣偉民親自坐坐看。記者余采瀅／攝影

台中市國中小共24萬名學生，使用超過10年或不堪使用需汰換的課桌椅約14萬套。民進黨議員江肇國表示，中市汰換14萬套課桌椅經費約3.1億元，市府1年編列經費僅1000萬元，需花31年才能全數汰換，要求盡速汰換，並將木製的「阿公級課桌椅」汰換為可調整式桌椅。台中市教育長蔣偉民說，將擬定專案，分3年或是4年全面汰換，並強烈建議學校納入更換為可調整式桌椅。

教育局估算，台中市國中小使用超過10年或不堪使用的課桌椅約14萬套，市府補助每套上限2200元，經費約需3.1億元。

江肇國表示，台中市課桌椅汰換約需3.1億元，教育局明年編列汰換校園課桌椅預算經費990萬，等於全面汰換需31年；課桌椅屬於經常門，縱使局處可挪用其他經費，以最多3千萬計算，也要11年才能汰換完成。他說，「台中市教育總經費每年600億，卻撥不出3億給學童在每天都要使用的課桌椅上，質疑為何不一次編足？」

江肇國今也將早期木製課桌椅及可調整高度的新式課桌椅搬到議會上，要求台中市副市長王育敏、教育局長蔣偉民親自坐坐看。

江肇國說，據教育部數據，國小低年級和高年級身高差25公分，同樣的課桌椅，無法適用所有學生。而目前各校多數更換課桌椅，仍以30年前木製的「阿公級課桌椅」為主，為何不汰換為可調整式的課桌椅？呼籲教育局應主導大量採購，以符合學生需求。

蔣偉民表示，除了1年編列約1千萬元汰換經費，教育局也使用其他方法補助課桌椅汰換，2020年至2022年每年補助2千至3千萬元，今年也已補助72所學校、3300萬經費汰換；未來將以專案方式，採3年或是4年全面汰換，並強烈建議學校更換為可調整式桌椅。

台中市副市長王育敏說，將徵詢財政、主計等單位，若預算支持將會儘速汰換。

教育局表示，經查中市國小木製課桌椅數量約73%、可調整型課桌椅數量約27%；國中木製課桌椅數量約82%、可調整型課桌椅數量約18%。

國中校長說，目前學校仍以木製為主，考量人體工學，可調整式課桌椅比較符合學生需求，但可調整式課桌椅成本較木製課桌椅高，且後續可維護性也較低，若有經費將採部分試換，觀察學生接受度及後續維護狀況。

台中市議員江肇國表示，台中市汰換14萬套課桌椅經費約3.1億元，市府1年編列經費僅1000萬元，需花31年才能全數汰換，要求盡速汰換。記者余采瀅／攝影
台中市議員江肇國表示，台中市汰換14萬套課桌椅經費約3.1億元，市府1年編列經費僅1000萬元，需花31年才能全數汰換，要求盡速汰換。記者余采瀅／攝影

台中市 教育局 江肇國

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