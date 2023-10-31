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議員質詢彰化長青卡搭客運、火車折抵費用差很大 縣府評估調整

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣65歲以上長輩每月都有1000元額度的長青幸福卡可以使用，議員質詢何時可以用在計程車費用折抵上。記者林敬家／攝影
彰化縣65歲以上長輩每月都有1000元額度的長青幸福卡可以使用，議員質詢何時可以用在計程車費用折抵上。記者林敬家／攝影

彰化縣65歲以上長輩每月都有1000元額度的長青幸福卡可以使用，目前已發卡14萬張，彰化縣議會今天定期會，彰化縣議員陳銌銌質詢指出，長者使用長青幸福卡搭乘客運到台北、高雄可折抵2百多元，搭台鐵就只有幾十元，厚此薄彼；對此縣府社會處指出，會整體評估是否調高折抵金額費用。

彰化縣議會第20屆第2次定期會，上午由彰化縣長王惠美進行施政報告，王惠美表示，縣府積極招商引資，今年上半年彰化縣登記公司新增資本額達401億元，僅次於台北市，為全國第二名，多項投資案將可為彰化提供超過1萬個以上工作機會，讓彰化青年返鄉。

在社會福利上，王惠美也說，推動落實「一村里一關懷據點」、「一國中學區一日照中心」，目前已成立343個社區關懷據點，日照中心已有41個國中學區進行規劃布建並已設立53家，綜合型長照衛福大樓已爭取9案，目前陸續完工中。

王惠美也提到彰化縣長青幸福卡功能再升級，目前是六都以外用途最多的縣市，除原有大眾運輸交通車資及健保門診基本部分負擔折扺外，今年下半年擴大補助搭乘台鐵及縣內觀光旅遊車資，鼓勵長輩走出戶外，並促進縣內觀光。

針對施政報告，陳銌銌質詢指出，現在用彰化長青幸福卡搭客運到到台北、高雄可扣抵車費200多元，但搭台鐵只能扣30多元，有點厚此薄彼，長輩也點疑慮，縣府應多說明並宣導；她也指出，彰化計程車業者也想配合長青卡政策，目前卻還無法，縣議會副議長許原龍也附和認同。

縣府社會處長王蘭心說，彰化長青幸福卡持卡人從今年7月1日起可以搭火車，起訖站至少要有一站在彰化，大約有7、8個站，費用大約折抵10元到20元左右，彰化和許多縣市差不多最可最多折抵30元，針對議員意見會做整體評估再討論是否調高，支付計程車費用部分也會討論精進。

王惠美 台鐵

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