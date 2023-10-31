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最好吃的大安芋頭在這裡 碩士青農卓永晉摘下特等獎

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大安區農會今舉行「112年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，由碩士畢業、青農卓永晉(右三)摘下特等獎。圖／大安區農會提供
台中市大安區農會今舉行「112年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，由碩士畢業、青農卓永晉(右三)摘下特等獎。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會今舉行「112年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽」，有40組區內產銷班及芋農參加，以生鮮芋頭外觀及熟芋香氣口感等項目作為評比，最後由卓永晉榮獲特等獎。農會說，卓永晉碩士畢業，青農返鄉，對於栽種相當認真。

大安區農會指出，今年評鑑比賽邀請農糧署中區分署課長張文美、台中區農業改良場副場長蕭政弘、台中改良場副研究員錢昌聖、台北農產運銷股份有限公司邱智偉、台中果菜運銷股份有限公司林又嘉等五位擔任評審，根據生鮮芋頭外觀整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害情形，以及熟芋香氣、色澤、質地、口感等項目專業評比。

農業局表示，台中為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃，年產量達1.5萬公噸，大安區近230公頃就占三分之一，大安位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜的優勢，每年8月至翌年4月產季生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，品質優良。

邱智偉表示，這次芋頭評鑑難分軒輊，最後由碩士青農卓永晉榮獲特等獎、蔡清潭及黃至青榮獲頭等獎、呂炳春、黃永昌及黃建嘉獲金質獎、王建鋐、鍾智良、卓國章及賴定弘榮獲銀質獎。

農會總幹事蔡建宗表示，民眾挑選芋頭可以挑選身形比較圓潤，避免挑選瘦瘦長長的芋頭，也可以像西瓜一樣聽聲音，以手彈芋頭，聽起來聲音厚實，吃起來會比較好吃。

蔡建宗指出，芋頭為安農五寶之一，農會除了每年舉行芋頭評鑑比賽之外，也輔導農友銷售至台北果菜市場，建立「大安溪芋」標章品牌行銷通路，將芋頭製成各種加工品，例如芋頭香腸、國宴主廚阿慶師指導合作的芋頭排骨酥湯、大安酒莊製造的芋燒酎等。

大安區農會總幹事蔡建宗建議，民眾挑選芋頭應選購身形圓潤，以手彈芋頭聲音厚實。圖／大安區農會提供
大安區農會總幹事蔡建宗建議，民眾挑選芋頭應選購身形圓潤，以手彈芋頭聲音厚實。圖／大安區農會提供

芋頭 農會 青農

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