台中購物節5天登錄17.8億 攻占APP商店排行榜第一

台中購物節26日起跑，台中市長盧秀燕今天表示，今年購物節開跑5天登錄發票消費金額達17.8億元，而APP下載數突破208萬次，攻占APP Store 「旅遊類」排行榜第1。

2023台中購物節10月26日到12月26日舉行，盧秀燕今天在市政會議中表示，購物節開跑以來，到30日為止，短短5天登錄發票消費金額達17.8億元，比去年同期的8.9億元多1倍。

盧秀燕指出，台中通暨購物節APP下載數已達208萬次，依據App Store的公開排名，台中通APP在「旅遊類」排行榜中拿下第1名，日前更勇奪2023年國際資通訊獎項（WITSA ICT）的傑出公眾合作服務獎首獎，從民眾口碑到國際專業評審，都獲得一致肯定。

盧秀燕認為，現在全國有許多城市都在舉辦購物節，很多商業界也會辦，對公司或機關來說都是很有效的促銷方法，但台中所舉辦的購物節可謂全國最成功、也最知名，吸引很多外縣市民眾關注。而且今年為更聚焦於消費產業，排除「土地」與「房屋」登錄，讓中獎的小確幸更能夠分布於全體民眾。

台中市數位治理局長林谷隆說明，台中通暨購物節APP自今年優化升級上線以來，陸續結合市府各大型活動，包括首屆台中鍋烤節與數位局主辦的親子同樂尋寶趣活動，這次再搭配台中購物節，盼能提供更好服務，提供民眾便利。