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中社花市百合花季登場 50品種輪番上陣

中央社／ 台中31日電

台中市后里區中社觀光花市百合花季登場，25萬顆種球、50個品種的百合花將輪番上陣，今年展出少見的「雙色噴點」姬百合，花期可至明年5月，吸引許多民眾賞花

走進中社觀光花市，廣達8公頃的腹地中，有白、粉、黃、橘、紅等各式顏色的百合花在歐式花園中盛開，和花田中的風車造景以及遠處的火炎山景相映照，美景如畫，十分美麗。

中社觀光花市場長陳月香接受媒體聯訪表示，花市今年引進25萬顆百合花種球，約有50個品種，每2週將更新一次花種，預計花期可至明年5月。

陳月香指出，今年引進特殊的雙色噴點姬百合，有黃花紅噴點的「小鸚鵡」，紫色及深紫噴點的「薩凡娜」，粉色與粉紅噴點的「甜糖」等。後續還有各色的香水百合及重瓣的玫瑰百合等，輪番展出。

鸚鵡 台中市 賞花

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