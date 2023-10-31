影／南投最激烈！國姓搶成功推戰船 11月登場攻城

南投「國姓搶成功」以象徵團結的「推戰船競賽」聞名，是當地年度盛事，更是客庄指標性活動，今年將於11月10至12日登場，除民眾組隊參加，縣內8鄉鎮市公所也組隊參戰，南投市長張嘉哲更指名挑戰國姓鄉長邱美玲率領的地主隊。

國姓鄉公所指出，「搶成功」在921重建過程中，為振奮人心並重建地方產業，結合客家11月平安收冬戲所辦的聯合祈福祭典，2001年開辦至今已逾20年，從地方盛事升級成國內指標性客庄慶典，而今年活動將於11月10至12日登場。

國姓鄉長邱美玲說，搶成功自2009年被列入客庄12大節慶，每年由地方及中央共同挹注約400萬元舉辦，但今年客委會計畫變更「客庄大節」補助最高額度從300萬元降至200萬元，經公所全力籌措加上縣府補助60萬元，經費總算到位。

而每年競爭最激烈的重頭戲「推戰船」，今年社男組一開放報名，32組就秒殺爆滿；公所組也吸引南投、竹山、草屯、埔里、魚池、水里、仁愛、國姓等8鄉鎮市參戰，南投市長張嘉哲將親率主管下場，挑戰國姓鄉長邱美玲率領的地主隊。

公所表示，「推戰船」考驗體力、腿力及團結，比賽時由1人擔任旗杆手、其餘隊員推動操控載有鄭成功塑像的三輪車，達定位後賽跑和爬繩網，爬上城門奪旗者勝，自10日起一連3天進行各組別預賽、複決賽及總決賽，冠軍獎金6萬元。