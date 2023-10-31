台中購物節超夯！5天登錄17.8億 盧秀燕：較去年多一倍

台中購物節26日起跑，市長盧秀燕表示，截至昨天為止，登錄金額已達17.8億元，較去年同期多出8.9億，「剛好多一倍」；盧強調，今年大量排除房地產，上限僅有20萬，卻較去年多出一倍，會繼續為台中拚經濟。

盧秀燕說，「你參加台中購物節了嗎？」已成市民打招呼的寒暄問候，台中購物節去年登錄金額突破358億，較第二名縣市多200億元，今年自活動開跑以來，短短五天已登錄17.8億元，較去年同期多一倍，且台中通既購物節APP下載次數已突破208萬次，更攻佔APP Store「旅遊類」排行榜第一。

盧秀燕也提到，全國現有許多城市舉辦購物節，很多商業界也會辦，對公司機關都是很有效的促銷方法，但台中所辦的購物節，可謂全國最成功、也最知名，吸引很多外縣市民眾關注。盧也提到，今年為更聚焦消費產業，排除「土地」與「房屋」登錄，讓中獎的小確幸更能夠分佈於全體民眾。

經發局長張峯源說，購車、買房屬置產及投資行為而非消費，希望台中購物節回歸「購物」的本質、創造消費加乘的宗旨；將會在登錄過程中，設計排除土地、房屋交易金額的機制，將辨識流程智慧化。

數位治理局長林谷隆補充，台中通暨購物節APP自今年優化升級上線以來，陸續結合市府各大型活動，包括首屆台中鍋烤節、數位局主辦的親子同樂尋寶趣活動等，再搭配台中購物節，民眾參與踴躍、廣受好評。