彰化5村200多鄉名民抗議生技廠製程傳屍臭 學童午餐吃到吐

彰化縣芳苑鄉200多名鄉民今到普盛生物科技琦玉廠門前，抗議回收家禽羽毛再利用的過程飄傳屍臭味，不但影響5村居民生活，路上國小學童也受不了，連署向鄉公所、縣政府陳情，鄉公所、鄉農會和芳苑鄉村長聯誼會都要求遷廠離開芳苑。

普盛生物科技陳姓負責人事後指控，芳苑鄉抗議起因於「環保蟑螂」需索無度，即使半年前工廠已停工清空仍不罷休，又環保單位配合地方政府打壓外地人經營的工廠，他可做公益但絕不向環保蟑螂妥協，一定會把內幕攤開。

「拒絕惡臭，路上悲哀。縣長主持公道！」200多名鄉民高喊口號抗議。鄉農會總幹事謝介民主持抗議活動，指出普盛琦玉廠回收死雞死鴨的羽毛，美其名資源回收再利用卻沒落實環保，製程飄傳惡臭讓周邊居民吃不下飯，小朋友無法安心上課。

路上國小全校60名學童今天都參加校外教學，由總務主任黃志偉帶著學童連署書參加抗議。他說，普盛琦玉廠開工一年多，每次飄傳惡臭師生都戴口罩上課，小朋友告訴師長「聞到臭味，四菜一湯吃到吐出來，上課也不能專心。」

鄉長林保玲表示，接到學童家長來電說孩子要向「鄉長阿嬤」陳情，令人聞之鼻酸；普盛原本在台中市，被當地民眾抗議就遷來芳苑鄉，長期空氣汙染欺負偏鄉民眾。前立法委員鄭汝芬希望廠方能離開芳苑，不要汙染偏鄉。

芳苑鄉三成村長謝東說，普盛臭味汙染範圍涵蓋三成、路上、頂廍、路平、福榮5村，連大城鄉上山村都聞得到，鄉民不需要普盛改善汙染，「搬走卡實在」。

環保局秘書陳金蘭到場說明環保局連罰13次，累計罰款548萬1千元，廠區家禽羽毛等堆肥限期11月12日前清運完畢。鄉公所拒絕出動清潔車清運，鄉代會副主席林清在表明願代為雇工清除，陳金蘭以不符政府採購法為由拒絕。一陣爭吵後達成共識，環保局11月13日起一個月內把普盛琦玉廠家禽羽毛和堆肥清運一空。