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彰化5村200多鄉名民抗議生技廠製程傳屍臭 學童午餐吃到吐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉民抗議家禽羽毛回收再利用製程汙染空氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉民抗議家禽羽毛回收再利用製程汙染空氣。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉200多名鄉民今到普盛生物科技琦玉廠門前，抗議回收家禽羽毛再利用的過程飄傳屍臭味，不但影響5村居民生活，路上國小學童也受不了，連署向鄉公所、縣政府陳情，鄉公所、鄉農會和芳苑鄉村長聯誼會都要求遷廠離開芳苑。

普盛生物科技陳姓負責人事後指控，芳苑鄉抗議起因於「環保蟑螂」需索無度，即使半年前工廠已停工清空仍不罷休，又環保單位配合地方政府打壓外地人經營的工廠，他可做公益但絕不向環保蟑螂妥協，一定會把內幕攤開。

「拒絕惡臭，路上悲哀。縣長主持公道！」200多名鄉民高喊口號抗議。鄉農會總幹事謝介民主持抗議活動，指出普盛琦玉廠回收死雞死鴨的羽毛，美其名資源回收再利用卻沒落實環保，製程飄傳惡臭讓周邊居民吃不下飯，小朋友無法安心上課。

路上國小全校60名學童今天都參加校外教學，由總務主任黃志偉帶著學童連署書參加抗議。他說，普盛琦玉廠開工一年多，每次飄傳惡臭師生都戴口罩上課，小朋友告訴師長「聞到臭味，四菜一湯吃到吐出來，上課也不能專心。」

鄉長林保玲表示，接到學童家長來電說孩子要向「鄉長阿嬤」陳情，令人聞之鼻酸；普盛原本在台中市，被當地民眾抗議就遷來芳苑鄉，長期空氣汙染欺負偏鄉民眾。前立法委員鄭汝芬希望廠方能離開芳苑，不要汙染偏鄉。

芳苑鄉三成村長謝東說，普盛臭味汙染範圍涵蓋三成、路上、頂廍、路平、福榮5村，連大城鄉上山村都聞得到，鄉民不需要普盛改善汙染，「搬走卡實在」。

環保局秘書陳金蘭到場說明環保局連罰13次，累計罰款548萬1千元，廠區家禽羽毛等堆肥限期11月12日前清運完畢。鄉公所拒絕出動清潔車清運，鄉代會副主席林清在表明願代為雇工清除，陳金蘭以不符政府採購法為由拒絕。一陣爭吵後達成共識，環保局11月13日起一個月內把普盛琦玉廠家禽羽毛和堆肥清運一空。

縣政府相關單位事後作出回應。農業處表示，普盛琦玉廠違反特定農業區農牧用地使用，今年7月28日發文廢止畜牧設施容許使用許可，並移請地政處依區域計畫8月16日對兩名所有權人分別罰款11萬元。環保局指出，普盛琦玉廠今年4月被環保局裁處仍罔顧法令規，不願積極面對清理，雖未持續入料進場，但場內所堆置廢棄物仍拒不清理，環保局均依法裁罰。

彰化縣芳苑鄉路上國小學童連署陳情處理家禽羽毛回收再利用製程汙染。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉路上國小學童連署陳情處理家禽羽毛回收再利用製程汙染。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉路上國小、村長等人抗議家禽羽毛回收再利用製程汙染空氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉路上國小、村長等人抗議家禽羽毛回收再利用製程汙染空氣。記者簡慧珍／攝影

臭味 偏鄉 蟑螂

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