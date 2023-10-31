彰化秀水農會百年發出6千多張摸彩券 可抽Lexus汽車、iphone14

彰化秀水農會創會100年，今天宣布回饋農民，只要提出活存100萬元、定存200萬元、借款300萬都可以獲得一張摸彩券，一個人最多可以領10張，總共發出6678張摸彩券，共有1467個獎項，頭獎是價值170餘萬元的Lexus NX200汽車。

秀水農會今天舉辦慶祝活動宣傳，彰化縣長王惠美說，秀水農會這幾年來不斷轉型，將農特產品精緻化生產，創造秀水酪農的好品牌，生產牛乳品質佳，稻米生產也很好並創立禾稼米品牌，縣府也委託秀水農會舉辦小果番茄評鑑比賽獲得好評。

秀水農會總幹事吳明信表示，秀水鄉農會長期在地方扮演促進農業發展、服務農民的角色，今年剛好創會100年，要回饋鄉親、會員及客戶，11月11日慶祝活動當天有靜態、動態活動及小農市集，還有摸彩晚會，獎項有Lexus NX200菁英版汽車、Gogoro Viva XL Belt電動機車、iphone14 Pro智慧型手機等多項好禮。

秀水農會發出6千多張摸彩券，獎項誠意滿滿，其他獎項包括電動機車、蘋果智慧型手機、電冰箱、平板電腦、液晶電視機、洗衣機、腳踏車、行李箱等。