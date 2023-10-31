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影／海保署統計白海豚僅存69隻 幸運漁民一年看到11次

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年漁民目擊回報的白海豚畫面，相當近距離。圖／海保署提供
今年漁民目擊回報的白海豚畫面，相當近距離。圖／海保署提供

為保育台灣西部沿海白海豚族群，海洋委員會從2021年開始與中部6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊，由漁民回報白海豚目擊狀況；海保署統計從2020年累計至今，白海豚個體辨識資料庫累積共69隻，今年還在海上目擊到5群育幼群，相當振奮。

海洋委員會今天在鹿港舉辦今年推動白海豚在地連結表揚活動，表揚漁民參與白海豚海上的目擊回報，海委會主委管碧玲說，2021年起邀集漁民在目擊白海豚時降低船速，用手機或相機記錄白海豚，至今有238名漁民加入，累積152筆白海豚珍貴資料，海保署提供每筆目擊記錄獎金1千元。

海保署指出，由海洋保育巡查員執行白海豚陸地觀測，與民間團體合作，今年為止目擊記錄共有5群次，位置在彰化彰濱工業區外海、台南八掌溪口外及新北港汕外側，經分析共辨識出19隻個體，依年齡層可區分為老年期1隻、壯年期4隻、少年期8隻、青年期6隻，顯示幼豚穩定成長。

雲林漁民楊謹誠今天獲得表揚，他在今年回報白海豚目擊次數達11筆最多；他說，目擊地點在麥寮六輕的南北區域，都是白天出海看到，晚上也聽得到聲音，今年曾經一次看到20多隻成群，也有7、8幼豚跟著年紀較大的白海豚出沒； 楊謹誠表示，白海豚習性追魚群，因此只要看到白海豚出現，當天海上作業一定大豐收。

苗栗觀光漁船船長王世通投入協助白海豚研究調查15年，他說，海岸線不利條件，白海豚數量明顯下降，以前看到機率較高，這幾年減少；今年8月曾在外埔漁港附近近距離看到2、3隻白海豚，不過看到的大都是「老人家」，幼豚較少。

王世通指出，近年離岸風電發展，過去施工曾在夜間打樁嚇到白海豚，經專家還團抗議業者被罰錢並禁止夜間施工，現在改為以「緩打樁」施工，讓生物有時間離開，且在周圍裝氣泡幕降低噪音，目前都嚴格執行，反而環境污染與人為破壞等因素，對白海豚生存威脅較大。

苗栗觀光漁船船長王世通投入協助白海豚研究調查15年，發現白海豚數量遞減中。記者林敬家／攝影
苗栗觀光漁船船長王世通投入協助白海豚研究調查15年，發現白海豚數量遞減中。記者林敬家／攝影
今年漁民目擊回報的白海豚的珍貴畫面。圖／海保署提供
今年漁民目擊回報的白海豚的珍貴畫面。圖／海保署提供
雲林漁民楊謹誠（右）今年回報白海豚目擊次數達11筆最多獲得海保署表揚。記者林敬家／攝影
雲林漁民楊謹誠（右）今年回報白海豚目擊次數達11筆最多獲得海保署表揚。記者林敬家／攝影

海豚 漁民 彰化

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