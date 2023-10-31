小心違法！網拍隱形眼鏡盒 南投今年查獲20件各罰3萬

「隱形眼鏡盒」竟是醫療器材，南投縣衛生局今年民眾若網拍小心觸法，局長陳南松提醒，網路平台並非什麼都能賣，今年以來已處辦共20起檢舉網路違規販售隱形眼鏡盒案件，目前自行裁處6件共裁罰新台幣18萬元，11件移外縣市衛生局處辦，3件為境外行為人違規。

南投衛生局表示，隨著國內疫情解封，國人掀起一波出國旅遊熱潮，網路社群平台販售醫療器材的脫序行為，愈來愈常見，先前針對民眾竟將國外代購及自用未用完的藥品，如眼藥水、腸胃藥及維他命等，擅自於社群媒體販售行為；此外在網路平台發現，民眾最多的是販售自已不用的醫用口罩及快篩試劑。

南投衛生局指出，今年更依藥事法及醫療器材管理辦法規定，發現隱形眼鏡保存盒屬第一等級醫療器材，強調醫材產品在上市販賣前，均須通過查驗登記審查，取得醫療器材許可證後才能販售；如果在網際網路、電視購物等新興郵購通路平台販售，也應取得藥商資格才能賣，但近來發現有人在網路擅自販售。

局長陳南松說，非醫療器材商，擅自在網路平台或一般實體通路販售醫療器材，將違反「醫療器材管理法第13條」規定，可處新台幣3萬至100萬元罰鍰，對於網路平台拍賣的隱形眼鏡保存盒、衛生棉條及月亮杯這些醫療器材，民眾若擅自於網路違規販售將被裁處3萬元以上，提醒網路賣家們切勿因小失大。

陳南松並提醒民眾，為維護自己及家人的安全及健康，請向合法的醫療器材販售商購買，民眾更不可擅自進口未經衛生福利部核准的醫療器材，或利用通訊交易自國外購買醫療器材並販售，違者依醫療器材管理法第62條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。