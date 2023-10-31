攜手台積電打造「資源循環中心」 中科年減碳量134.4座大安森林公園

為達成資源永續循環的目標，中科管理局與台灣積體電路製造股份有限公司攜手在台中園區打造「資源循環(再生)中心」，不但能以高值化回收技術再生成品供園區廠商利用或對外銷售，還有助於減少園區廢棄資源、減少園區整體外購原物料，是國內資源循環經濟方案首例。

資源循環(再生)中心以提升資源循環效益為宗旨，利用園區環保設施用地興建相關設施，目前廠商正陸續動工。

有3項電子級產品電子級硫酸、電子級異丙醇及電子級液氨，及2項工業級產品氟化鈣及矽鋁氧化物，和1項溶劑零廢化，都在循環再生之列。預計明年起營運，後年年全量運轉，全期處理量能約每天384公噸，年減碳量約5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園吸碳量。

另外為預防化學品危害及提升園區安全衛生與防災效能，管理局近年來亦積極輔導園區廠商運用AI影像辨識及虛擬實境等技術，輔助防災措施及提升安全衛生管理成效。

中科管理局許茂新局長說，循環經濟及科技防災為科學園區永續發展兩大基石，希望藉由循環經濟的推動，達到減碳、降低事業廢棄物去化及清理風險、增加就業機會並促進經濟永續發展。

另亦強化科技防災運用，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術提升危害預防效能及工安文化，並透過優質勞工健康照護服務及健康促進，創造園區永續經營及勞工福祉。