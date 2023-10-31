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台74線草湖交流道通車 鄭文燦點名盧秀燕 建設過招

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市大里、霧峰民眾期盼已久的台74線草湖交流道昨天舉行通車典禮，今早6時開放通車。圖／交通部公路局提供
台中市大里、霧峰民眾期盼已久的台74線草湖交流道昨天舉行通車典禮，今早6時開放通車。圖／交通部公路局提供

中市台74線草湖交流道昨通車典禮，行政院副院長鄭文燦、市長盧秀燕同台剪綵。盧秀燕先致詞說，130名地主徵收困難，她積極溝通，獲地主全數同意，完成協議價購。鄭文燦致詞則特別點名，「再次跟盧市長說，台中市的建設行政院很重視，已定案的向前衝，還沒定案的也會趕快定案」。

盧秀燕2周前才喊話「中央卡中捷藍線」，鄭文燦當時回應，「行政院支持藍線建設，但須統合各界意見」，並強調中捷藍線一定會定案。昨天盧未再提及此事，但鄭文燦點名盧的談話，讓現場瀰漫濃濃政治味。

台74線草湖交流道共4匝道，今上午6時開放通車。交通部昨表示，另增設六順橋南入匝道，預計2025年2月完工，十九甲北出匝道預計2025年底完工，加上內政部國土署施工的中山路（AI-005）延伸工程，市府台74線橋下平面道路，大里、霧峰車程約可節省20分鐘，改善台3線車流量。

盧秀燕說，台74線經過台中8個行政區，交流道獨缺大里，當地民眾看著車流，卻只能繞道而行，5年前她競選市長時，很多市民陳情爭取興建草湖交流道，遲遲無法興建是因土地徵收困難，共有130名地主、80多筆私有地，約3萬多平方公尺，作業十分龐雜。

盧秀燕說，她把競總設在大里加強大里建設，上任後與130名地主協議價購，全部徵收，總徵收費9.3億。她許諾，市府為地方通行，會繼續徵收，讓交通部施工，74號橋下大里到霧峰平面道路二期也一定會完成。

鄭文燦說，草湖交流道由中市府徵收土地、公路局施工，國土署負責中山路延伸工程。另外，台中市立委爭取台74線至大雅接國道1號，預計明年5月完工，政府看到地方需求，想辦法完善化，立委何欣純從當市議員就提議了，也當4屆立委，終於美夢成真。

鄭文燦 盧秀燕 行政院

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