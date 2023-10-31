彰化慈愛教養院老舊大雨必淹 募款蓋新樓經費還差一半

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，舊館教室建築物已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易淹水，每逢大雨積水難退，院方規畫新建4層樓建築物作為教室使用，總經費1.1億元，目前僅募得半數經費，眼看募款陷入瓶頸，慈愛教養院與募資平台合作，盼年底實質動工前，能募得更多款項。

慈愛教養院服務身心障礙者，提供安置與住宿服務。院長張明正說，超過半世紀的教室老舊，地勢低窪，下大雨時常淹水，過去曾試過用擋水門，還作過蓄水池，但效果都有限，而且出於安全考慮，2樓教室也無法使用。

張明正說，隨著收容服務對象逐年增加，舊教室空間不足，部分設施設備已不符現今建築物無障礙設施設計規範，院方規畫興建4層樓建築物，為避免營建成本上漲的壓力，打算邊募款邊興建，預計今年12月正式開工，若募款、工程順利，2年內就能完工，讓服務對象有更好的環境品質。

慈愛教養院在新冠肺炎疫情期間，停辦2年募款園遊會，目前建築基地已圍起，今年已無法舉辦園遊會，加上舊建築1樓是烘焙教室，專門製作熱賣商品米蛋捲與節慶禮盒產品，現在因大樓重建工程也須暫停，募款與收入都受影響。

張明正說，近年不少社福機構為了籌蓋家園及新大樓籌錢，資源難免資源排擠，募款相當不易；慈愛新大樓已募得半數款項，都靠小額捐款支持，近期已與募資平台合作，希望讓更多人知道身心障礙者的需求，挹注新大樓興建經費。