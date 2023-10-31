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南投建國民運動中心 議員追進度

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影

南投縣規畫興建國民運動中心，迄今無下文，縣議員簡千翔、林儒暘昨在議會質詢實質進度，要求縣府加速興建。縣府表示，南投市、草屯鎮、埔里鎮已確定各設1處場館，南投市、草屯鎮最快明年完成實體場館規畫設計，並發包施工。

議員簡千翔表示，南投離台中直線距離僅20公里，卻落後不只20年，至今連1座國民運動中心都沒有，預定地放著長雜草，迄今仍未動工，也毫無進度；議員建議，可利用三和游泳池、草屯游泳池等現有場域，增建綜合球場、健身房等，可縮短興建時程，也降低工程經費。

議員林儒暘說，縣長上任後，積極覓地規畫興建國運中心，但找到土地後，得進行可行性評估、先期規畫及各種報告，加上發包施工、招標營運等程序，蓋到好少說也要3、4年，興建速度趕不上人口流失速度，想留住人口，公共建設興建速度得快一點。

林儒暘要求縣府，盤點閒置建築及市區土地，公共場域周邊或高速公路高架道路下方的空地，架設風雨球場、羽球場、滑步車練習場等，用簡單的方式，短時間讓年輕人找到能運動，讓小朋友有放電的地方。

南投縣長許淑華表示，縣內確定要興建3處全民運動館，分別落腳於南投市舊議會用地、草屯鎮植物公園，埔里鎮部分將評估身心障復健中心周邊的公有地，其中南投市、草屯鎮部分已展開先期規畫，並在召開地方公聽會。

教育處長王淑玲表示，南投市、草屯鎮的全民運動館，明年已編列1.3億元，南投市部分已完成期末審查，等先期規畫完成後，將一併委外招商，由營運廠商參與實體場館規畫設計，最快明年可發包工程並盡快施工。

運動 議員

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