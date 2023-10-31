聽新聞
test
0:00 / 0:00

二林農地重劃 有人批強搶農地

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣二林鎮公所推動「柳子溝農地重劃」，部分地主反對昨到縣府抗議，批評「強搶農地」。記者林敬家／攝影
彰化縣二林鎮公所推動「柳子溝農地重劃」，部分地主反對昨到縣府抗議，批評「強搶農地」。記者林敬家／攝影

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，部分地主反對，認為自家農地方正、給水沒問題，批評強搶農地，昨到縣府抗議要求退回重劃案。彰化縣地政處指出，目前有68%地主提出農地重劃需求，土地面積、地主人數已符合規定，行政作業程序完備，將持續溝通。

30多名農民昨下午到縣府抗議，手舉「土地正義，還我財產權」、「強搶農地」標語。農民指出，自家農地約2分地，若重劃會損失農地面積，屆時他與妻子兩人會喪失農保資格；不參與重劃可以做到老死，再把土地留給子孫。

反對重劃者指出，該處長期抽地下水灌溉，若加入重劃，同樣抽地下水，農民還是要增設抽水設備，到底有什麼好處？農民不需要提高農地價值，而是要確保未來農地農用。

彰化縣地政處指出，二林鎮萬興排水旁柳子溝農地，農水路多為私人土地提供使用，老舊狹小且未整體規畫，不少農民反映大雨一來農田就淹水，為了解決農水路的問題，2019年起訪查萬興里西保庄附近的農地，框定98公頃農地推動「柳子溝農地重劃」，歷時3年才完成農水路重劃工程先期規畫，近7成的地主申辦農地重劃。

部分地主不滿其農地鄰接道路，不願負擔農水路用地提出陳情。地政處表示，農地重劃規定只要過半比例的人數、面積提出申請，政府部門就要優先辦理，已舉行多次說明會；未來重劃後，規畫的農水路登記為公有土地，相關設施由政府管理維護，重劃後土地方正、有進出道路、方便排水，農民機械耕作方便。

農地 農民

延伸閱讀

維力食品彰化廠火警 疑空壓機冒煙無人傷

二林農地重劃7成地主同意 有人批強搶農地30位農民到縣府抗議

彰化紅龍果葡萄酒評鑑公平 兩競賽5獎項僅1獎留二林

台中潭子柳川排水潭北段護岸改善 人行步道完工啟用

相關新聞

二林農地重劃 有人批強搶農地

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，部分地主反對，認為自家農地方正、給水沒問題，批評強搶農地，昨到縣府抗議要求退回重...

沒有要求用洗選蛋 手打蛋液校園食安惹議 中市府：加強查緝

進口蛋風波延燒，甚至有外國蛋製成液蛋後，卻標示台灣製，台中市校園營養午餐已禁止使用液蛋。民進黨議員質疑，校園禁用液蛋，卻...

南投建國民運動中心 議員追進度

南投縣規畫興建國民運動中心，迄今無下文，縣議員簡千翔、林儒暘昨在議會質詢實質進度，要求縣府加速興建。縣府表示，南投市、草...

彰化慈愛教養院老舊大雨必淹 募款蓋新樓經費還差一半

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，舊館教室建築物已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易淹水，每逢大雨積水難退，院方規畫...

台74線草湖交流道通車 鄭文燦點名盧秀燕 建設過招

中市台74線草湖交流道昨通車典禮，行政院副院長鄭文燦、市長盧秀燕同台剪綵。盧秀燕先致詞說，130名地主徵收困難，她積極溝...

台中登革熱快篩陽+1 霧峰男曾至台南工作…同事確診了

國內本土登革熱疫情仍處高點，台中市衛生局昨晚接獲醫院通報，台中新增1例NS1快篩陽性個案，為霧峰30多歲男子，曾至台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。