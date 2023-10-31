二林農地重劃 有人批強搶農地

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，部分地主反對，認為自家農地方正、給水沒問題，批評強搶農地，昨到縣府抗議要求退回重劃案。彰化縣地政處指出，目前有68%地主提出農地重劃需求，土地面積、地主人數已符合規定，行政作業程序完備，將持續溝通。

30多名農民昨下午到縣府抗議，手舉「土地正義，還我財產權」、「強搶農地」標語。農民指出，自家農地約2分地，若重劃會損失農地面積，屆時他與妻子兩人會喪失農保資格；不參與重劃可以做到老死，再把土地留給子孫。

反對重劃者指出，該處長期抽地下水灌溉，若加入重劃，同樣抽地下水，農民還是要增設抽水設備，到底有什麼好處？農民不需要提高農地價值，而是要確保未來農地農用。

彰化縣地政處指出，二林鎮萬興排水旁柳子溝農地，農水路多為私人土地提供使用，老舊狹小且未整體規畫，不少農民反映大雨一來農田就淹水，為了解決農水路的問題，2019年起訪查萬興里西保庄附近的農地，框定98公頃農地推動「柳子溝農地重劃」，歷時3年才完成農水路重劃工程先期規畫，近7成的地主申辦農地重劃。

部分地主不滿其農地鄰接道路，不願負擔農水路用地提出陳情。地政處表示，農地重劃規定只要過半比例的人數、面積提出申請，政府部門就要優先辦理，已舉行多次說明會；未來重劃後，規畫的農水路登記為公有土地，相關設施由政府管理維護，重劃後土地方正、有進出道路、方便排水，農民機械耕作方便。