沒有要求用洗選蛋 手打蛋液校園食安惹議 中市府：加強查緝

進口蛋風波延燒，甚至有外國蛋製成液蛋後，卻標示台灣製，台中市校園營養午餐已禁止使用液蛋。民進黨議員質疑，校園禁用液蛋，卻未要求用洗選蛋，能否確保雞蛋清洗乾淨，手打蛋液可能遭沙門氏菌汙染，要求加強把關。教育局長蔣偉民說，午餐食材、餐點各校都得驗收，將加強查緝，目前未發生類似問題。

民進黨議員謝家宜說，學校營養午餐每周吃1至2次雞蛋料理，因為禁用液蛋，團膳工廠單日要手打蛋液1000顆以上，處理時能否保持雞蛋新鮮，其次午餐食材未嚴格要求使用洗選蛋，廠商手打蛋液時，有沒有把雞蛋外殼洗乾淨，以免造成沙門氏菌汙染，讓人擔心衛生與食安，教育局應嚴格把關。

民進黨議員陳淑華說，開學後迄今，不少家長反映營養午餐有問題，家長、學生投訴說白飯有異味、甚至有蟲，不少人也說午餐餐點分量減少，吃不飽或分到的菜不夠；校園禁止液蛋，也不能用進口蛋，但是可能買不起洗選蛋，手打蛋就一定合乎安全衛生嗎？市府要嚴格把關，也要適度反映午餐成本。

國民黨議員黃馨慧說，中央對進口蛋把關不力，才惹出食安風波，不管進口雞蛋或豬肉，都出現產地被竄改為台灣的案例，會讓食材溯源機制破功，加工食品最可能用到來源不明的食材，要求加強把關，並多用原型食材，減少加工製產品。

教育局表示，各校對於午餐食材、餐點都嚴格把關，每天得驗收比對，目前並未查獲雞蛋或餐點有異狀，也沒有分量不足的投訴，將加強把關稽查。副市長王育敏說，調整午餐價格須經過家長同意，將著手研究。