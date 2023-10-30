二林農地重劃7成地主同意 有人批強搶農地30位農民到縣府抗議

彰化縣二林鎮公所辦理「柳子溝農地重劃」，但部分地主反對，認為自家農地方正、給水沒問題，沒必要重劃，今天到彰化縣政府抗議，要求退回重劃，對此，彰化縣府地政處指出，目前有68%地主向公所提出農地重劃的需求，行政作業程序完備，會努力爭取減免農民負擔。

今天有約30名農民今天下午到彰化縣府抗議，手舉「土地正義，還我財產權」、「強搶農地」標語，農民指出，自家的農地2分多大，若農地重劃會損失農地面積，到時他與妻子兩人根本沒有達到農保資格，若不重劃他可以做到老死，再把土地留給子孫。

也有反對重劃者指出，此處長期都是抽地下水灌溉，若加入重劃，同樣抽地下水灌溉，農民還是要增設收水設備，到底有什麼好處？農民不需要提高農地價值，而是要確保未來農地農用。

縣府地政處指出，二林鎮萬興排水旁柳子溝農地農水路多為私人土地提供使用，老舊狹小且未整體規劃，不少農民反映大雨來農田就淹水，二林鎮公所為解決各項農水路問題，2019年起年起開始訪查萬興里西保庄一帶農地，框定98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」作業，歷時三年的申請流程才完備重劃農水路工程先期規劃，目前有近7成的地主申請辦理農地重劃。