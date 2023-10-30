手打蛋液污染風險高 中市府：營養午餐用洗選蛋

台中市學校營養午餐禁用液態蛋，市議員憂心手打蛋液遭沙門氏菌污染風險高，要求控管品質，教育局表示，目前使用的帶殼雞蛋都是洗選蛋品，待外國蛋來源釐清，才考慮開放。

台中市議會今天召開定期會文教業務質詢，民進黨籍市議員謝家宜質詢指出，學校營養午餐一週吃1至2次的蛋料理，因台中市營養午餐目前禁用液態蛋，因此校內蛋料理採手打蛋液，但營養午餐驗收規定，並未要求一定要是洗選蛋。

謝家宜質疑，業者在自行製作手打蛋液時，有無將雞蛋外殼充分清洗乾淨，以防免蛋殼可能帶來的沙門氏菌污染，手打蛋耗時長，若環境溫度不穩定，蛋液恐變得不新鮮，教育局是否有把關機制。

民進黨籍市議員陳淑華認為，教育局及學校端的把關，不論是手打蛋液、營養午餐食材，都需要加強。國際物價飆漲，相同價格買不到同等級的優良食材，要求市府增加營養午餐食材相關補助。

教育局長蔣偉民表示，由於最近進口蛋疑慮仍在，所以台中市學校午餐仍暫停使用液蛋，一律用現打蛋；現行營養午餐供應機制包含由學校自辦、公辦民營及團膳供應，無論是那一種供應機制，依規定全部要求必須使用國產蛋。

蔣偉民指出，農業部自111年實施雞蛋噴印溯源標示政策，目前校園午餐所使用的帶殼雞蛋都是洗選蛋品，學校驗收實質程序也會看外殼是否清潔、是否有噴印洗選廠（場、室）及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號等，以保障學校午餐品質。