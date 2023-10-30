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國民運動館預定地沒動靜長雜草 南投議員追進度

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影

南投縣雖規畫興建國民運動中心，卻無下文，縣議員簡千翔、林儒暘今在縣議會質詢關切實際進度，要求縣府加速興建。縣府表示，南投市、草屯及埔里3市鎮確定各設1處場館，南投市、草屯最快明年完成實體場館規畫設計並發包施工。

縣議員簡千翔表示，南投離台中僅20公里卻落後不只20年，至今1座連國民運動中心都沒有，預定地未見施工，放著長雜草，縣民關心進度，也建議利用三和游泳池、草屯游泳池等現有場域增建綜合球場、健身房等，縮短時程也降低經費。

南投縣長許淑華表示，目前縣內確定要興建3處全民運動館，分別落腳於南投市舊議會用地、草屯鎮植物公園，埔里則是在9月才會勘評估興設身心障復健中心周邊公有地，其中南投市、草屯部分已進入先期規畫階段，並在召開地方公聽會。

但縣議員林儒暘說，許縣長上任後積極覓地規畫興建國民運動中心，但找到地之後可行性評估、先期規畫及各種報告，又發包施工、招標營運等，蓋到好少說3、4年，興建速度恐趕不上人口流失速度，想留住人口，公設興建速度得快一點。

林儒暘同時要求縣府，應盤點了解閒置建築及市區土地，或公共場域旁或高速公路下的空地等架設風雨球場、羽球場、滑步車練習場等，用簡單一點的方式，短時間內就讓年輕人能運動，也讓小朋友有放電的地方。

教育處長王淑玲表示，針對南投市、草屯2地的全民運動館明年已編列經費1.3億元，其中南投市已完成期末審查，而完成先期規畫後將一併進入委外招商程序，讓接手營運廠商了解參與實體場館規畫設計，最快明年就能發包工程盡快施工。

南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影
南投市的全民運動館預計落腳舊議會用地，但至今仍未施工，周邊長滿雜草。記者賴香珊／攝影

南投 許淑華

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