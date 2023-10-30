食材產地不能「轉型」 台中市議員批學校午餐食安恐破功

台中市議員黃馨慧指出，進口蛋標國產，巴西蛋「實質轉型」標台灣，中央對進口食品事前把關不嚴，事後稽查不周，進口萊豬、雞蛋都憑空消失，籲市府校園午餐多用原型食材，保障孩子食安。

黃馨慧說，日前「巴西壞蛋」之亂，中央食藥署放任過期雞蛋「產地轉型」，舉例而言、進口生雞蛋加工為白煮蛋、茶葉蛋或滷蛋屬「實質轉型」，製造地可標示「台灣」，若做成蛋液產品、只要進口蛋不超過51%也可以標示為台灣蛋液。黃馨慧說，如此一來，校園營養午餐的食材溯源機制將完全破功！

黃馨慧指出，中央對食品進口沒有嚴格把關，毫無監督制衡機制，進口廠商物品不稽查、不公開、不作為；農業部浪費公帑，以專案進口方式大開食安之門，讓不良進口食品大量流入國內，東窗事發後還協助業者轉加工販售。她質疑公務機關的官員無責，倒楣的都是消費者。

市府指出進口蛋事件，市府補救查獲2家業者販售巴西蛋液、另公布2家業者不實標示流向81家餐飲，對學校午餐嚴格把關，液蛋不進校園。

黃馨慧說，地方政府圍堵，凸顯台中市積極推動學校午餐使用國產可溯源食材，但對於食材做「實質轉型」卻無法可管，食安溯源宣告破功。

黃馨慧為台中市學童請命，食安沒有轉型空間，請多用原型食材、減少加工製品。