台74線草湖交流道終通車 盧秀燕曝130名地主全徵收秘訣

台中市大里、霧峰民眾爭取13年的台74線草湖交流道今舉行通車典禮，明早6時開放通車。台中市長盧秀燕說，草湖交流道徵收困難，共130名地主、80多筆土地，她連競總都設在大里，上任後說到做到，全部徵收，許諾為地方通行會繼續徵收，讓交通部來做工程。

行政院副院長鄭文燦說，他向盧秀燕說明，台中的建設，行政院和各部會都很重視，已定案會努力往前衝，尚未定案的，會趕快定案，盼台中發展更好。

今天的通車典禮包括鄭文燦、交通部長王國材、盧秀燕，以及立委、市議員、里長等民代參與。

交通部公路局說，台74線草湖交流道為鑽石型交流道，共四匝道；另增設六順橋南入匝道已動工，預計2025年2月完工，十九甲北出匝道預計今年底動工、2025年底完工，加上內政部國土署施工的中山路（AI-005）延伸工程，市府台74線橋下平面道路，大里、霧峰車程評估可結省20分鐘，改善台3線車流量。

盧秀燕說，台74線經過台中8個行政區，交流道獨缺大里，當地峰民眾只看到車流，卻只能繞道而行，五年前她競選市長時，很多市民陳情爭取興建草湖交流道，但徵收困難，共有130名地主、80多筆私有地，徵收費約10億元。

盧秀燕指出，交通部的立場很簡單，地方要做，土地要完成徵收，當時都沒有徵收，也沒辦法解決，當時她把競總設在大里，就是希望大里區建設能加強，她上任以來說到做到，與130名地主協議價購，全部徵收。

盧秀燕說明，台74線草湖交流道總徵收費9.3億元，橋下大里到霧峰平面道路已完成第一期單向通車，共花4.6億元，二期會做，加上中山路延伸工程4.3億元，光這個系統，台中市花逾18億元。她許諾，台中市政府為地方通行，會繼續徵收，讓交通部來做工程，74號橋下大里到霧峰平面道路二期也一定會完成期單向通車。

鄭文燦說，台74線草湖交流道由台中市政府徵收土地、公路局施工，內政部國土署負責中山路延伸工程，三方搭配，讓匝道變得更好用，恭喜鄉親就近使用，另六順橋匝道、十九甲匝道很快會動工完成。另外，台中市立委爭取台74線連接大雅直接上國道1號，預計明年5、6月完工，屆時台中環線會更好用。

鄭文燦指出，政府看到地方需求，想辦法讓它完善化，立委何欣純從當市議員就提議了，也當4屆立委，終於美夢成真，期許未來後續工程也能快速完成。