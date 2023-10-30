彰化慈愛教養院舊教室易淹水 募款蓋新樓經費還差一半

彰化慈愛教養院長期照顧身心障礙者，因舊館教室建築物至今已超過50多年，屋況斑駁老舊、地勢低窪易淹水，每逢大雨便易積水，院方規劃新建四層樓建築物作為教室使用，經費達1億1仟多萬元，目前募得經費達一半，因難以突破，機構進一步與募資平台合作，希望年底能實際動工。

慈愛教養院長張明正說，舊教室老舊，地勢低窪下時常淹水，過去曾試過用擋水門、還做過蓄水池，但效果有限，且礙於安全，二樓教室無法使用。

張明正也說，隨著逐年收容服務對象增加，舊教室空間數量不足以及部分設施設備不符現今建築物無障礙設施設計規範，希望重建一棟上四層樓建築物，為避免營建成本上漲的壓力，打算邊募款邊蓋房，預計今年12月就正式開工，若順利2年就能完工，讓服務對象能有更好的環境品質。

慈愛教養院新冠肺炎疫情期間停辦兩年園遊會，因目前建築基地已圍起，預計今年已無法舉辦園遊會，減少了募款機會，加上舊建築一樓原是烘焙教室，專門製作節慶禮盒產品和主打的米蛋捲，因大樓重建工程也須暫停。