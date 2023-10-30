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影／藍白合不合急壞地方 南投議會先上演大和解

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔（左）今送「藍白太極圖」給縣長許淑華（右），兩人均盼藍白合能有好結果。記者賴香珊／攝影
民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔（左）今送「藍白太極圖」給縣長許淑華（右），兩人均盼藍白合能有好結果。記者賴香珊／攝影

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲今協商，地方關注。民眾黨縣議員簡千翔今在議會總質詢致贈自製的「藍白太極圖」給縣長許淑華，並強調有6成民眾支持藍白合，他盼在國政及縣政上均能合作，許淑華也盼藍白合能有好結果。

簡千翔是南投縣內唯一一席的民眾黨籍縣議員，他今在縣議會質詢時秀出有「兩岸和平，兩黨和解」字樣的「藍白太極圖」，並指出，最新民調有逾6成民眾希望能藍白合，他送這這幅太極圖是希望中央到地方都能夠合作，不要再內鬥。

簡千翔表示，送上這幅圖重點在於藍、白雖政黨不同，但在既定目標上能合作，所以用漸層表現藍、白兩色，且藍裡有民眾黨黨徽、白裡有國民黨黨徽，希望心中都要有彼此，替對方著想，不論是推動縣政，推動國政也好，才會是人民之福。

許淑華則回應，縣議會主要是探討縣政，若針對國家大事，不少民眾認為現在的政黨做得不夠好，藍、白兩黨今進行協商，她也希望有好結果，後續會將地方意見提供給黨中央參考，盼在兩岸和平，政黨和解的前提下，選出人民期待的總統。

不過，藍白今天協商仍未討論出總統正副人選，對此，民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔表示，他認為協商不會只有1次，而是會有很多次，今天結果若不如預期，那就期待下一次，待談定合作模式，對明年大選也才會有更明確的方向。

許淑華則說，兩黨對整體國家未來的合作雖有一致認可的方向，但民眾最關心的仍是兩黨總統候選人能否搭檔競選，但目前來看，還不得而知，她會和簡千翔持續反映地方心聲，朝政黨輪替來完成多數民眾希望的目標。

許淑華也坦言，如何幫助民眾完成這個目標是藍、白兩黨之間都須努力的，所以希望還有下一次會談，並且更聚焦去討論合作。她也覺得，不需要太過於執著很多細節，宜簡化並以政黨輪替作為兩黨的合作的大目標進行，才是大家所關心的。

民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔（左）今送「藍白太極圖」給縣長許淑華（右），兩人均盼藍白合能有好結果。記者賴香珊／攝影
民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔（左）今送「藍白太極圖」給縣長許淑華（右），兩人均盼藍白合能有好結果。記者賴香珊／攝影

藍白合 許淑華

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