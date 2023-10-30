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寶島曼波Formosa原創音樂劇 11月4日晚上豐原田心公園免費賞
台中市政府文化局與國家兩廳院共同主辦「寶島曼波Formosa」原創音樂劇，11月4日晚上7點將在豐原田心公園登場，免費觀賞，女星方文琳、方宥心、張仰瑄領銜主演，以充滿懷舊風情工地秀的故事背景，再現台灣經濟奇蹟時期特有的庶民娛樂，台中僅此一場。
台中市文化局長陳佳君表示，兩廳院深耕藝術推廣，與長期支持公益的跨國企業攜手合作，帶著好戲全國跑透透。今年兩廳院與台南人劇團共同推出新作「寶島曼波Formosa」巡演，經文化局力邀至豐原區田心公園免費獻演，讓更多市民鄉親得以欣賞精采演出。
本劇故事圍繞在三個不同世代的女性，以工地秀演出為概念，透過主持人的說學逗唱及歌舞演員的表演模仿，打造一場充滿台味的音樂劇體驗。
文化局表示，「寶島曼波Formosa」由歌、舞、演皆有卓越表現的三位女星同台展技，曾獲金鐘獎肯定的女星方文琳，以精湛演技詮釋忍痛賣掉父親老房子的苦楚與掙扎；實力派唱將方宥心飾演熱血的菜鳥房仲，又歌又舞展現國台語雙聲道的精采場面；優秀音樂劇演員張仰瑄化身資深舞小姐，用內斂情感演繹拚搏一輩子只為了有個家的幽微心聲。
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