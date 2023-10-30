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南投國姓咖啡「黑金」誘人 南韓取經

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南韓榮州青商會昨到國姓品飲精品咖啡，並參觀農民的咖啡烘焙廠，瞭解當地「黑金」文化。圖／民眾提供
南韓榮州青商會昨到國姓品飲精品咖啡，並參觀農民的咖啡烘焙廠，瞭解當地「黑金」文化。圖／民眾提供

南投國姓推動林下經濟轉型，農民間作咖啡開創「黑金」產業，也是全台第1個取得咖啡產地認證的鄉鎮，南韓榮州青商會昨參訪取經，品飲瞭解多種咖啡風味及製程，並將帶回國推廣，國姓農友也盼透過交流讓國姓精品咖啡進軍南韓市場。

國姓鄉過去大量種植檳榔樹，隨檳榔產業式微，當地公所鎖定林下經濟輔導農民在檳榔園間作咖啡，透過混林種植讓咖啡栽種面積逾200公頃，居全縣甚至全台之冠，並率國內之先推動咖啡產地認證，打造國姓精品咖啡，開創「黑金」經濟。

國姓咖啡精品化程度能與各國優質咖啡一較高下，近年也吸引不少國際顧客前往品飲購買，南韓榮州青年商會昨天由其兄弟會草屯青商會陪同到國姓福龜休閒農業區，並到當地向陽咖啡參訪取經，品飲多種製法的咖啡風味及製程。

榮州青商會長全炡河說，南韓喝咖啡人口逐年成長，很多人早餐就1杯咖啡，咖啡進口量愈來愈大，昨實地品嘗濾掛及研磨手沖的風味，比起調和即溶咖啡更棒，不少會員購買，要與親友分享推廣來自國姓的好咖啡。

咖啡 南韓

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