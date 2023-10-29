淨零轉型成本大增壓力大 建商爭取綠色金融3.0比照危老都更

全球ESG不動產趨勢論壇今在台中登場，大台中不動產開發公會理事長王至亮說，歐盟碳稅即將開徵，國內碳費2025年開徵，國內建築業面對淨零轉型，建築成本大增，壓力很大，建議政府比照危老都更貸款成數，獎勵建築業投入「綠色金融3.0」使用綠色建材、節能工法等，加速淨零推進。

這場論壇由大台中不動產開發公會、逢甲大學商學院企業永續發展研究中心共同主辦，今天上午8時30分在逢甲大學登場，吸引500多名產官學界參與。

先由行政院與學界共商指引台灣建築業淨零轉型的國際標準和策略。光電業分享投入綠建築升級、節能減碳行動等帶來商機。最後壓軸由台灣建築中心、多家銀行及安永聯合會計師事務所探討綠色金融與不動產永續報告書的重要議題與發展。

王至亮說，全球積極追求淨零碳排，台灣也發布台灣2050淨零排碳路徑，面對歐盟碳關稅即將上路，台灣以碳費先行，未來建築業者及整體國家各項建設、都更危老和公共建設等都將大幅增加營建成本。若有明確的法規與獎勵，建商更願意在綠色建築與設計上下功夫。

王至亮說明，建築業目前新建築只能貸款4成，開工後加1成，但危老都更貸款可高達七成，甚至八成。政府鼓勵建商投入的綠色建材、環保設計、節能減碳的工法與設施等，建議比照危老都更貸款成數。

王至亮舉例，若大樓屋頂裝設太陽能板、躉售台電，政府若能給予碳權，就能擴大電力儲存；社區大樓若設計裝置「蓄能設備」替代發電機，離峰蓄電、尖峰放電的節電措施，成為社區建置的必要設備，更能普及民生家庭，降低發電廠備載容量。