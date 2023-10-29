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創新高！ 日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭魚虎球今年入秋後大爆發，至今已撈逾3.4萬尾，創下歷年新高。圖／民眾提供
日月潭魚虎球今年入秋後大爆發，至今已撈逾3.4萬尾，創下歷年新高。圖／民眾提供

日月潭遭魚虎入侵，每年入夏電撈魚虎球防治，今年疑因母魚虎二次抱卵或繁殖期延後，入秋仍見大量魚虎球，縣府延長電撈作業，至今已撈逾3.4萬尾，創下歷年新高，而因仍有魚虎球，將繼續電撈到魚虎球散去，撈捕紀錄恐再增加推進。

外來種「魚虎」學名「小盾鱧」，疑遭人放生日月潭，因成魚攻擊性強，入夏繁殖後會護幼，將幼魚集結成魚球成群獵食，嚴重影響潭區生態；縣府為此與清大團隊、海漁基金會、當地漁會等合作電撈魚虎球，盼壓制其族群在潭區擴大繁衍。

縣府於2020年夏季首次啟動電撈魚虎球作業，並監測族群狀況，該年捕獲約8000尾，前年更撈獲近3.4萬尾寫下歷年新高，去年疑受氣候影響，魚虎球遲到7月底才現蹤，電撈也爆減約1.6萬尾，令漁民懷疑有「大小年」的生態繁衍習性。

未料，今年日月潭魚虎球電撈量不只暴增，更已捕獲逾3.4萬尾，一舉刷新歷年最高紀錄，縣府表示，今年電撈魚虎球又大爆發，不排除與驟減後隔年爆發的規律習性、二次抱卵或繁殖期延後等有關，電撈技術提升也是電撈能逾紀錄的原因。

農業處表示，近年與日月潭區漁會、海漁基金會等單位合力防治，透過歷年經驗累積在巡查、電撈魚球等技術都有所提升，今年入秋後又有大量新生的鮮紅色幼魚，相關人員防治不懈怠，撈捕量大增突破3.4萬尾，後續仍可能繼續往上攀升。

縣府表示，雖即將邁入11月，但潭區魚虎球仍未完全散去，電撈團隊未來會持續巡查，有接獲相關通報就會執行電撈，繼續電撈到魚虎球散去，盼能盡量減少魚虎球數量，後續與專家學者討論分析防治成果、二次抱卵或繁殖期延後等狀況。

日月潭魚虎球今年入秋後大爆發，至今已撈逾3.4萬尾，創下歷年新高。圖／讀者提供
日月潭魚虎球今年入秋後大爆發，至今已撈逾3.4萬尾，創下歷年新高。圖／讀者提供
日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期執行魚虎球電撈防治作業。圖／「日月潭一等高」提供
日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府鎖定夏天繁殖期執行魚虎球電撈防治作業。圖／「日月潭一等高」提供

日月潭 團隊 清大

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